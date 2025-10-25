sábado, outubro 25, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomePARÁ
PARÁ

Festival do Tucunaré reúne gastronomia, cultura e concurso de beleza em Tucuruí (PA)

O município de Tucuruí, no sudeste do Pará, abre nesta sexta-feira (24 de outubro de 2025) a 27.ª edição do Festival do Tucunaré  um evento gratuito que acontecerá até o sábado (25) nas Escadarias da Santo Antônio, sempre a partir das 18h30.

Promovido pela prefeitura local por meio da Secretaria de Cultura, o festival tem como objetivo valorizar a identidade regional, colocando o tucunaré  peixe símbolo da bacia amazônica  no centro da gastronomia, cultura, artesanato e turismo da cidade.

Durante os dois dias de programação, o público encontrará barracas gastronômicas com pratos elaborados à base de tucunaré, uma feira de artesanato regional, e diversas competições culturais: serão disputados prêmios para melhor prato, melhor barraca decorada, melhor redação literária e melhor traje regional.

Um dos momentos mais aguardados é o tradicional “Concurso Miss Tucunaré 2025”, que avaliará as candidatas em trajes regionais, de gala e de banho, além de apresentações coreográficas com grupos de carimbó, siriá e outras manifestações folclóricas locais.

Segundo o secretário de Cultura de Tucuruí, Jean Ribeiro, o evento “é muito importante para incentivar o turismo regional e nacional, gerar renda para a população local, fortalecer o comércio, a cadeia de produção artesanal e o setor de serviços, além de manter vivas as tradições culturais”.

Imagem: Divulgação

bn-avistao-300x100
bn-avistao-300x100
Artigo anterior
Alegria e fé marcam a prova de 5 km da 40ª Corrida do Círio em Belém
Próximo artigo
Círio Musical se encerra neste sábado, dia 25 com grande apresentação

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,223FansLike
3,599FollowersFollow
22,700SubscribersSubscribe
bn-avistao-320x320
bn-avistao-320x320
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
GovPA_Cirio25_WebBanner_320x320
Webbanner_320x320px
WebBanner_NovaDoca_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315