Festival do Tucunaré reúne gastronomia, cultura e concurso de beleza em Tucuruí (PA)

O município de Tucuruí, no sudeste do Pará, abre nesta sexta-feira (24 de outubro de 2025) a 27.ª edição do Festival do Tucunaré um evento gratuito que acontecerá até o sábado (25) nas Escadarias da Santo Antônio, sempre a partir das 18h30.

Promovido pela prefeitura local por meio da Secretaria de Cultura, o festival tem como objetivo valorizar a identidade regional, colocando o tucunaré peixe símbolo da bacia amazônica no centro da gastronomia, cultura, artesanato e turismo da cidade.

Durante os dois dias de programação, o público encontrará barracas gastronômicas com pratos elaborados à base de tucunaré, uma feira de artesanato regional, e diversas competições culturais: serão disputados prêmios para melhor prato, melhor barraca decorada, melhor redação literária e melhor traje regional.

Um dos momentos mais aguardados é o tradicional “Concurso Miss Tucunaré 2025”, que avaliará as candidatas em trajes regionais, de gala e de banho, além de apresentações coreográficas com grupos de carimbó, siriá e outras manifestações folclóricas locais.

Segundo o secretário de Cultura de Tucuruí, Jean Ribeiro, o evento “é muito importante para incentivar o turismo regional e nacional, gerar renda para a população local, fortalecer o comércio, a cadeia de produção artesanal e o setor de serviços, além de manter vivas as tradições culturais”.

