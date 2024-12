Alepa celebra os 15 Anos da UFOPA em sessão especial em Santarém

A Câmara Municipal de Santarém foi palco da sessão especial que comemorou os 15 anos da Fundação da Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA). A sessão, ocorrida ontem, sábado, 30, foi proposta pela deputada Maria do Carmo (PT). O evento contou com a presença da reitora da UFOPA, professora doutora Aldenize Xavier, e diversas autoridades locais e regionais.

A deputada Maria do Carmo ressaltou a importância da UFOPA para a região. “A UFOPA é uma universidade diferenciada, pois valoriza a diversidade, a comunidade e os saberes da Amazônia. Foi no governo do presidente Lula que se iniciou a democratização do acesso ao ensino superior, e a UFOPA foi uma grande conquista para nossa região. Hoje, vemos os frutos dessa iniciativa, com jovens qualificados formando-se aqui e levando seus saberes para toda a nossa região”, afirmou a parlamentar.

Já a reitora da UFOPA, professora doutora Aldenize Xavier, destacou o impacto da instituição para o desenvolvimento local e regional. “Para a Universidade Federal do Oeste do Pará, é uma honra ser homenageada pela Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa). Nestes 15 anos, nossa instituição tem contribuído significativamente para o desenvolvimento social e econômico da região, abrangendo mais de 1 milhão de habitantes em 20 municípios. Ser reconhecida hoje é um privilégio, e reforça o compromisso da UFOPA com a educação de qualidade para o futuro da nossa região.”

A celebração não apenas reitera o papel vital da UFOPA no fortalecimento da educação superior na Amazônia, mas também destaca os avanços alcançados em pesquisa, inovação e inclusão. Com uma trajetória marcada por desafios superados, a universidade continua sua missão de formar profissionais comprometidos com o desenvolvimento sustentável e a transformação social da região.

Imagem: Júnior Albuquerque/Alepa