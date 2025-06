Ananindeua: 1.300 beneficiários recebem carteira de habilitação gratuitas do CNH Pai D’égua 

O Governo do Estado segue com a entrega de carteiras de habilitação do programa social CNH Pai D’égua. Desta vez, o munícipes de Ananindeua foram os beneficiados e receberam o documento totalmente gratuito.

A vice-governadora Hana Ghassan realizou as entregas e ressaltou a importância do programa na vida pessoal e profissional dos novos condutores.

“Estamos vivendo um momento de prosperidade no nosso estado. Em novembro deste ano, nós teremos a COP30, que vai atrair gente do mundo inteiro e muitas pessoas vão precisar de motorista, de aplicativo, de táxi, de van, de lotação. Então, quem estiver buscando, não apenas como motorista, mas vagas de emprego, hoje em dia, requer uma qualificação melhor. Então, eu tenho certeza que vocês estão um passo a mais de alcançar o sonho de vocês, tendo hoje a carteira de habitação gratuita. Ninguém pagou, ninguém aqui pagou nenhum real. Sabe por quê? Porque o Estado acredita em vocês, acredita nos nossos jovens, acredita nos nossos trabalhadores”, destacou.

Considerado o maior programa de emissão gratuita de Carteira de Habilitação do Brasil, o CNH Pai D’égua está beneficiando 60 mil pessoas de baixa renda nos 144 municípios. Em Bragança, cerca de 500 carteiras foram entregues durante a agenda governamental na cidade.

“O CNH Pai D’égua representa um investimento do governo do Estado em mais de R$ 300 milhões. Eu agradeço aos beneficiários pela confiança no nosso programa que tem como principal objetivo transformar vidas e realizar sonhos. Ainda está semana estaremos entregando mais de mil carteiras do CNH Pai D’égua no município de Abaetetuba”, ressaltou a diretora-geral do Detran, Renata Coelho.

Criado para inserir os habilitados no mercado, o CNH Pai D’égua abre novas frentes e possibilidades de trabalho. São diversas as possibilidades, desde realizar fretes, dirigir para empresas e instituições, passar em um concurso público que exija a habilitação, ou simplesmente trabalhar como taxista e com aplicativos de entrega e transporte de passageiros, são algumas das opções de geração de renda que o programa oportuniza, a partir da garantia do documento.

“Tô emocionada porque é uma conquista pessoal. Eu nunca imaginei tirar uma CNH, principalmente nos dias de hoje que está bem caro o valor da CNH. A maioria das pessoas que está aqui não tem condições mesmo de tirar uma CNH e nem sonhava em tirar uma, né? E eu tô emocionada porque tenho duas crianças. Uma de 5 e uma de 6, eu sou assim totalmente do lar”, comemorou Karolyne Teixeira, de 25 anos, moradora do bairro Icuí. Emocionada, ela conta como foi o processo para tirar a carteira de habilitação.

“No exame teórico, quando passei, eu saí de lá chorando porque fiquei pensando assim, ‘meu Deus, não sou incapaz, sou capaz! Eu consigo!’. Eu aprendi que ninguém vai fazer por ti, entende? E pode até parecer assim meio bobo, mas só que quando eu passei no teórico, passei no de moto, aí depois passei no de carro, falei, ‘meu Deus, eu não acredito, eu consegui’. E eu todo tempo chorando, me emocionando, porque pra mim tem um valor muito grande. É mais do que um documento e de fato foi 100% gratuito”, ressaltou.

Sem cobrar nenhum tipo de custo ao beneficiário, a iniciativa do Governo do Estado garante a emissão totalmente gratuita, já que todas as despesas com exames, taxas do Detran e auteoscola são custeadas pelo próprio Estado. A iniciativa já chegou à categoria de rodoviários e beneficiou mães atípicas.

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias