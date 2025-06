Carga diversa, avaliada em R$ 3 milhões, é apreendida por agentes da Sefa na base de Candiru

A estratégia integrada de segurança pública do Pará, por meio das bases fluviais, mais uma vez demonstrou eficácia no combate ao transporte irregular de mercadorias. No último dia 9 de junho, uma ação conjunta da Base Fluvial Candiru, em Óbidos, com apoio da Receita Federal, Polícia Militar e Secretaria da Fazenda do Estado (Sefa), resultou na apreensão de uma embarcação que transportava mercadorias sem documentação fiscal. O valor estimado da carga apreendida ultrapassa R$ 3 milhões.

A fiscalização teve como alvo a embarcação Água Branca, que havia partido de Manaus (AM) com destino a Itaituba, sudeste paraense. Durante a abordagem, os agentes constataram que os produtos não estavam acompanhados de notas fiscais, caracterizando evasão fiscal e irregularidade aduaneira. O material foi retido pela Receita Federal e pela Sefa, responsável pela lavratura dos autos de infração.

Além disso, a embarcação apresentava sobrepeso, o que colocava em risco a segurança da navegação. Por esse motivo, a Capitania dos Portos da Marinha do Brasil foi acionada e notificou a embarcação por diversas infrações, incluindo a condução por pessoa não habilitada, o que culminou na apreensão da embarcação.

Entre os materiais apreendidos estavam:

– 604 pneus;

– 1 quadriciclo;

– 150 câmaras de ar;

– 3 motonetes elétricas;

– 9 ferramentas elétricas Bosch;

– 461 rolamentos;

– 20 malas para viagem;

– 1 retroescavadeira;

– 533 m² de chapas metálicas;

– 3 embarcações de alumínio;

– 11 motocicletas;

– 1 veículo automotor novo

Foram lavrados 17 Termos de Apreensão e Depósito, totalizando R$ 352.846,11 em impostos e multas pela Sefa. Pela Capitania dos Portos, a operação resultou em nove notificações por infrações à legislação marítima.

O diretor do Grupamento Fluvial de Segurança Pública, coronel José Vilhena, destacou a importância da atuação integrada para o fortalecimento do combate ao contrabando e à evasão fiscal. “Esta ação demonstra a eficácia da nossa fiscalização aduaneira nos rios do Pará, um esforço crucial para combater o contrabando e garantir a segurança econômica do nosso estado. Agradeço a todos os envolvidos pela dedicação e profissionalismo”, afirmou.

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias