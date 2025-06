Arraiá da Alegria celebra cultura popular com muita dança, música e tradição

O município de Portel, na região de integração do Marajó, viveu mais um capítulo especial de celebração da sua rica cultura popular com a segunda edição do “Arraiá da Alegria”, um evento promovido pela prefeitura local, por meio da Secretaria de Cultura. Durante as noites festivas, a cidade se encheu de cores, sons e sorrisos com apresentações de quadrilhas juninas, grupos de carimbó e o tradicional grupo de Verequete, resgatando a identidade cultural do povo portelense.

A festa, que reuniu centenas de moradores e visitantes no calçadão da Praia do Arucará, reforçou a importância das manifestações culturais como forma de manter viva a história e a memória coletiva do município.

Dona Maria Santos, moradora antiga e apaixonada pelas tradições da região, expressou sua emoção com o evento:

“Isso é importante demais para a história do nosso povo. O Arraiá traz de volta o que somos, as nossas raízes. É bonito de ver, de sentir, e de viver.”

Além das danças, o “Arraiá da Alegria” contou com barracas de comidas típicas, decoração junina e atividades para crianças, consolidando-se como um espaço de convivência, onde tradição e alegria se encontram.

O prefeito Paulo Ferreira destacou o compromisso da gestão municipal com a valorização da cultura local:

“Estamos investindo não só em infraestrutura, mas na alma do nosso povo. O ‘Arraiá da Alegria’ é uma demonstração de que respeitar a cultura é cuidar da nossa identidade. A cultura popular tem um valor incalculável, e a Prefeitura de Portel segue firme nesse compromisso.”

A vice-prefeita Rose Nadal destacou a importância do evento como ferramenta de valorização da cultura local:

“Momentos como este reforçam o sentimento de pertencimento e mostram a força das nossas tradições.”

Já o secretário municipal de Cultura, Idinor Ferreira, ressaltou o empenho coletivo na realização da festividade:

“O Arraiá da Alegria é resultado da dedicação dos grupos e do esforço conjunto de todos os envolvidos, que escolheram esta noite para expressar o melhor da nossa identidade cultural por meio da dança.”

EVENTOS

O II concurso municipal de Carimbó teve o grupo Parafolclórico Raízes das Ilhas, grupo folclórico Arucárias, encontro portelense, grupo de Carimbó Uirapuru, grupo de dança parafolclórica Raízes Marajoara e Cheiro do Pará.

Do II concurso municipal de Verequete participaram Verequete Arucarás, Verequete Raízes e o grupo parafolclórico Verequete Chula.

II CONCURSO MUNICIPAL DE QUADRILHAS

Como convidado teve Grupo folclórico Amazônia de Ananindeua

A segunda edição do “Arraiá da Alegria” confirma seu espaço no calendário cultural da cidade e deixa expectativas para os próximos anos. Em Portel, a festa junina vai além da comemoração: é resistência, é memória, é alegria compartilhada, salientou o prefeito da cidade.

Ao todo, dez grupos de danças folclóricas encantaram o público com apresentações de carimbó, quadrilha junina e o tradicional Verequete. A festa contou ainda com a venda de comidas típicas, fortalecendo a economia local e promovendo a valorização da gastronomia regional.

Após as apresentações, o corpo de jurados avaliou cada grupo com base em critérios técnicos e artísticos. Os grandes vencedores da noite foram:

• 🥇 Carimbó Encanto Portelense – 1º Lugar na categoria Carimbó

• 🥇 Verequete Raízes – 1º Lugar na categoria Verequete

• 🥇 Quadrilha Criação Junina – 1º Lugar na categoria Quadrilha

Fotos: Ray Nonato/Divulgação