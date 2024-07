Com apoio do Governo, ginastas paraenses participam de Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica

Com apoio do Governo do Estado, ginastas paraenses estiveram em Manaus no Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica realizado entre os dias 18 a 21 de julho. O Pará foi representado por dois clubes da capital, e as atletas se juntaram a um total de 164 competidores. O Campeonato Brasileiro engloba apenas a categoria Juvenil, de 13 a 15 anos, e aconteceu de forma simultânea à Copa Brasil de Ginástica Rítmica, que reúne atletas de 16 anos em diante.

“Estivemos com um total de 6 ginastas, sendo 3 de cada clube, muito bem preparadas com coreografias e muito seguras em suas execuções” contou Camila Greilich, vice-presidente da Federação Paraense de Ginástica. “Foi muito bom, conseguimos aumentar nossa meta dos anos anteriores”, completou.

Com apoio da Secretaria de Esporte e Lazer (Seel), Luciana Bisi, mãe de Fernanda Melo, atleta que disputou o Campeonato Brasileiro, destacou que o incentivo do Estado é fundamental para os atletas. “O apoio da Seel é fundamental, pois os gastos são muito altos, com treinamento, aparelhos, fisioterapia. Não sei se teríamos condições para levá-la a um campeonato sozinhos”, contou Luciana.

“É a primeira vez que participamos de um Campeonato Brasileiro. O meu clube já participou de vários campeonatos regionais, estaduais e conseguimos também o classificatório de nacionais, mas o campeonato brasileiro é o primeiro”, contou Alline Gatti, responsável pelo CGatti, um dos clubes que representaram o Pará na competição.

A Secretária de Estado de Esporte e Lazer, Ana Paula Alves, reforça a importância do apoio do estado em momento como esses para os atletas. “É muito gratificante ver os nossos atletas paraenses tendo essa oportunidade de competir fora do estado, representando o Pará, que é um verdadeiro celeiro de talentos esportivos, principalmente na ginástica”, disse.

Texto com colaboração de Lucas Pinto – Estagiário/Ascom Seel

Fonte: Agência Pará/Foto: Jessé Lima