domingo, agosto 10, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeENTRETENIMENTO
ENTRETENIMENTO

Antes de Corra Que a Polícia Vem Aí, Liam Neeson se arriscou no humor em série de comédia com 99% de aprovação

A nova versão de Corra Que a Polícia Vem Aì estreia no dia 14 de julho.

Por Júlia Barbosa

Depois de sobreviver a sequestros, explosões e guerras em dezenas de filmes de ação diferentes, Liam Neeson assumiu um risco ainda maior: aventurar-se na comédia. O astro protagoniza Corra que a Polícia Vem Aí!, a nova versão da trilogia besteirol ao lado de Pamela Anderson.

The Naked Gun (2025) é uma “sequência legado” para as paródias policiais dos anos 80 e 90, na qual ele interpreta Frank Drebin Jr., o filho do detetive consagrado pelo humorista Leslie Nielsen no original. Mas, antes de herdar o personagem, Neeson fez sua estreia cômica em uma das melhores e mais engraçadas séries dos últimos tempos.

Liam fez uma participação na terceira temporada de Derry Girls, produção do Channel 4 que chegou ao Brasil pela Netflix. Ela se passa nos anos 90 e acompanha quatro meninas adolescentes e um garoto britânico que moram em Derry, uma pequena cidade da Irlanda do Norte que se tornou um verdadeiro ponto de tensão e violência durante o conflito conhecido como “The Troubles”.

Alcançando a pontuação quase perfeita de 99% de aprovação no Rotten Tomatoes, a série conquistou a aclamação do público e da crítica. Inclusive, o prórpio astro da ação se declarou fã de carteirinha da história criada por Lisa McGee:

“Estou encantado por poder interpretar um pequeno papel na temporada final de Derry Girls. Sou um um grande fã da série, da escrita incrível da talentosa Lisa McGee e do elenco excelente”, declarou Neeson em entrevista ao programa The One Show em 2022.

Liam Neeson aparece em uma das cenas mais engraçadas de Derry Girls

A participação de Liam Neeson foi um segredo guardado à sete chaves e surpreendeu a audiência. Ele apareceu no primeiro episódio da terceira temporada, curiosamente, como o Inspetor Bynes, um detetive da Royal Ulster Constabulary, a antiga força policial da Irlanda do Norte.

Na cena, ele interroga as protagonistas por uma tentativa de arrombamento e furto suspeitos na escola. Tudo não passou de um engano, já que elas estavam apenas tentando espiar seus resultados das provas, mas a defesa das adolescentes complicou ainda mais a situação. Ele ainda tem um cameo de alguns segundos nas cenas finais do último episódio da série.

bn-avistao-300x100
bn-avistao-300x100
Artigo anterior
Cosanpa realiza limpeza nos lagos Bolonha e Água Preta
Próximo artigo
Duda une beats, rappers, dores de amor e até Boogarins em EP eletrônico que a mantém na pista antes do quarto álbum

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

48,882FansLike
3,615FollowersFollow
22,500SubscribersSubscribe
banner-AVISTÃO-mob
banner-AVISTÃO-mob
Webbanner_320x320px
Webbanner_320x320px
Verão2025_320x320px
Rastreabilidade Bovina_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315