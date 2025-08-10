Antes de Corra Que a Polícia Vem Aí, Liam Neeson se arriscou no humor em série de comédia com 99% de aprovação

A nova versão de Corra Que a Polícia Vem Aì estreia no dia 14 de julho.

Por Júlia Barbosa

Depois de sobreviver a sequestros, explosões e guerras em dezenas de filmes de ação diferentes, Liam Neeson assumiu um risco ainda maior: aventurar-se na comédia. O astro protagoniza Corra que a Polícia Vem Aí!, a nova versão da trilogia besteirol ao lado de Pamela Anderson.

The Naked Gun (2025) é uma “sequência legado” para as paródias policiais dos anos 80 e 90, na qual ele interpreta Frank Drebin Jr., o filho do detetive consagrado pelo humorista Leslie Nielsen no original. Mas, antes de herdar o personagem, Neeson fez sua estreia cômica em uma das melhores e mais engraçadas séries dos últimos tempos.

Liam fez uma participação na terceira temporada de Derry Girls, produção do Channel 4 que chegou ao Brasil pela Netflix. Ela se passa nos anos 90 e acompanha quatro meninas adolescentes e um garoto britânico que moram em Derry, uma pequena cidade da Irlanda do Norte que se tornou um verdadeiro ponto de tensão e violência durante o conflito conhecido como “The Troubles”.

Alcançando a pontuação quase perfeita de 99% de aprovação no Rotten Tomatoes, a série conquistou a aclamação do público e da crítica. Inclusive, o prórpio astro da ação se declarou fã de carteirinha da história criada por Lisa McGee:

“Estou encantado por poder interpretar um pequeno papel na temporada final de Derry Girls. Sou um um grande fã da série, da escrita incrível da talentosa Lisa McGee e do elenco excelente”, declarou Neeson em entrevista ao programa The One Show em 2022.

Liam Neeson aparece em uma das cenas mais engraçadas de Derry Girls

A participação de Liam Neeson foi um segredo guardado à sete chaves e surpreendeu a audiência. Ele apareceu no primeiro episódio da terceira temporada, curiosamente, como o Inspetor Bynes, um detetive da Royal Ulster Constabulary, a antiga força policial da Irlanda do Norte.

Na cena, ele interroga as protagonistas por uma tentativa de arrombamento e furto suspeitos na escola. Tudo não passou de um engano, já que elas estavam apenas tentando espiar seus resultados das provas, mas a defesa das adolescentes complicou ainda mais a situação. Ele ainda tem um cameo de alguns segundos nas cenas finais do último episódio da série.