Duda une beats, rappers, dores de amor e até Boogarins em EP eletrônico que a mantém na pista antes do quarto álbum

Não, o EP Esse delírio não é a primeira parte do quarto álbum de Duda Beat, ainda que o Volume 1 do subtítulo faça supor o contrário. Esse delírio é um disco de transição entre o álbum Tara & tal (2004) e o próximo álbum da cantora.

Com sete faixas, o EP reúne cinco músicas compostas pela artista antes e depois do mais recente álbum Tara & tal, além de apresentar incursão de Duda pelo terreno psicodélico da banda Boogarins – de quem a cantora reaviva Foimal, música do álbum Lá vem a morte (2017) – com o toque do próprio grupo goiano de indie rock em gravação cheia de camadas.

Por ter textura eletrônica e por ter sido formatado pelos produtores musicais Lux Ferreira e Tomás Tróia, o EP Esse delírio não se distancia tanto assim do universo do álbum Tara & tal, também produzido pela dupla Lux & Tróia.

No EP, Duda Beat versa sobre amor, desejo e dor, embaralhando tudo isso em músicas como Fuga – tentativa de escapar das tramas embaraçosas da paixão – e Pessoa errada, faixa produzida com synths alusivos às batidas da disco music.

Em Esse delírio, Duda Beat traz dois rappers para a pista. Nossa chance, faixa de arquitetura mais pop que ostenta refrão viciante, vem turbinada com o canto melódico do rapper fluminense TZ da Coronel. Já Você vai gostar abre o EP com o rap da MC paulista Ajuliacosta.

No fecho do EP, em dois takes, a canção Casa simboliza o refúgio da artista no caos da paixão. Após o registro original eletrônico, Casa reaparece mais sedutora na sétima e última faixa do EP Esse delírio em demo de arquitetura acústica em que aflora emoção real com rasgo de sinceridade que remete ao primeiro álbum de Duda Beat, Sinto muito (2018).

