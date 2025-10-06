Antídoto contra metanol deve desembarcar no Brasil ainda esta semana

O Brasil está prestes a receber um reforço decisivo no combate ao surto de intoxicações por metanol: 2.600 frascos do medicamento Fomepizol, considerado superior ao etanol farmacêutico no tratamento dessa intoxicação, devem ser importados ainda nesta semana.

Segundo anúncio oficial, 2.500 desses frascos serão adquiridos pelo governo brasileiro, e os outros 100 serão doados pela fabricante. A operação está sendo conduzida por meio da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas).

A autorização para importar o Fomepizol foi concedida pela Anvisa em caráter excepcional, dado o caráter urgente da situação.

O Fomepizol age bloqueando a enzima que transformaria o metanol em compostos tóxicos uma ação crucial para evitar os efeitos mais graves da intoxicação. Ele é considerado mais moderno que o etanol farmacêutico, justamente por causar menos efeitos colaterais (como sonolência ou redução de glicose) comparado ao etanol.

Atualmente, o etanol farmacêutico é o antídoto usado no Brasil para casos de intoxicação por metanol, mas ele exige maiores cuidados.

Situação do surto

Casos de intoxicação por metanol relacionados ao consumo de bebidas alcoólicas adulteradas têm crescido em diversos estados. Até agora, São Paulo concentra o maior número de casos, mas notificações já estão sendo feitas em vários outros estados.

Essa medida de importar o Fomepizol se soma às compras recentes de 150 mil ampolas de etanol farmacêutico, anunciadas pelo governo federal em caráter emergencial para fortalecer o estoque nacional.

Imagem: Divulgação