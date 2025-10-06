Última vítima de naufrágio no Marajó é resgatada pelos bombeiros

No domingo (6), o corpo da última vítima do naufrágio em Ponta de Pedras, no Marajó, foi resgatado pelos bombeiros. Ao todo, duas pessoas morreram no acidente, enquanto outros quatro ocupantes conseguiram escapar.

O naufrágio ocorreu no sábado (4), quando a embarcação voltava de Belém e foi surpreendida por uma forte maresia. Uma das bombas que retiram água do barco parou de funcionar, e os ocupantes não conseguiram controlar a situação. Segundo relatos, as duas vítimas ficaram presas na embarcação e não conseguiram escapar. A identidade delas não foi divulgada.

O comandante do barco se apresentou à Polícia Civil de Ponta de Pedras e foi ouvido. Ele vai responder em liberdade por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. A CPAOR abriu inquérito para investigar as causas do acidente e as responsabilidades envolvidas, confirmando que não houve indícios de poluição hídrica na região.

Imagem: Reprodução