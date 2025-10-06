segunda-feira, outubro 6, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeSEGURANÇA
SEGURANÇA

Última vítima de naufrágio no Marajó é resgatada pelos bombeiros

No domingo (6), o corpo da última vítima do naufrágio em Ponta de Pedras, no Marajó, foi resgatado pelos bombeiros. Ao todo, duas pessoas morreram no acidente, enquanto outros quatro ocupantes conseguiram escapar.

O naufrágio ocorreu no sábado (4), quando a embarcação voltava de Belém e foi surpreendida por uma forte maresia. Uma das bombas que retiram água do barco parou de funcionar, e os ocupantes não conseguiram controlar a situação. Segundo relatos, as duas vítimas ficaram presas na embarcação e não conseguiram escapar. A identidade delas não foi divulgada.

O comandante do barco se apresentou à Polícia Civil de Ponta de Pedras e foi ouvido. Ele vai responder em liberdade por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. A CPAOR abriu inquérito para investigar as causas do acidente e as responsabilidades envolvidas, confirmando que não houve indícios de poluição hídrica na região.

Imagem: Reprodução

bn-avistao-300x100
bn-avistao-300x100
Artigo anterior
Antídoto contra metanol deve desembarcar no Brasil ainda esta semana

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,254FansLike
3,601FollowersFollow
22,700SubscribersSubscribe
banner-AVISTÃO-mob
banner-AVISTÃO-mob
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
GovPA_Cirio25_WebBanner_320x320

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315