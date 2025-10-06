segunda-feira, outubro 6, 2025
Vini Jr. e Virginia aparecem juntos em vídeo e chamam atenção nas redes

Na última segunda-feira (6), o jogador Vinícius Júnior, do Real Madrid, e a influenciadora Virginia Fonseca surgiram juntos em um vídeo publicado pelo atleta no TikTok. O registro, que mostra os dois dançando, gerou surpresa e muitos comentários de fãs: “Não acredito” e “Tô em choque” foram algumas das reações mais comuns.

Rumores sobre um possível romance entre eles circulam há semanas. Em setembro, Virginia compartilhou vídeos de sua estadia em Madrid, e detalhes do local coincidiam com os registros de Vinícius Júnior, reforçando a suspeita de que ela estaria na casa do jogador.

Apesar da atenção, os dois têm mantido discrição. Virginia comentou sobre o atleta com bom humor, mas sem confirmar nenhum relacionamento. A recente publicação no TikTok apenas reacendeu as especulações, sem declarações oficiais até o momento.

Imagem: Reprodução Internet

