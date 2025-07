Anvisa suspende suplemento com Ômega 3 e vitamina D por risco à saúde; veja os lotes

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) suspendeu a comercialização, distribuição, fabricação, propaganda e uso de três lotes do suplemento alimentar Ômega 3 + Vitamina D, da marca Lauton Nutrition. A medida foi publicada no Diário Oficial da União na última quarta-feira (24) e visa proteger a saúde dos consumidores.

De acordo com a Anvisa, os lotes afetados são:

2440058

2460315

2470047

A suspensão foi determinada após a detecção de uma substância estranha ao produto, que não teve sua natureza divulgada. A presença do composto não identificado representa risco sanitário. Por isso, a agência tomou a decisão de forma preventiva, dentro do seu monitoramento regular de suplementos alimentares.

A empresa Sanibras Indústria Farmacêutica Ltda., responsável pela fabricação, foi notificada e deverá recolher todo o estoque restante desses lotes no mercado.

O que fazer se você comprou o produto

A recomendação da Anvisa é que consumidores que tenham adquirido os lotes suspensos interrompam imediatamente o uso do suplemento. Também é indicado entrar em contato com a empresa responsável ou com o estabelecimento onde o produto foi comprado para solicitar reembolso ou substituição.

Mesmo sem a divulgação da substância encontrada, a suspensão reforça a importância de estar atento às informações de procedência e qualidade dos suplementos alimentares consumidos.

Imagem: Divulgação