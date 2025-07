Despedida emocionante: Preta Gil é cremada ao som de “Drão” em cerimônia no Rio de Janeiro

A cantora Preta Gil foi cremada nesta sexta-feira (25), no Cemitério e Crematório da Penitência, localizado no Caju, Zona Portuária do Rio de Janeiro. A cerimônia, restrita a familiares e amigos mais próximos, foi marcada por homenagens emocionantes, incluindo a execução ao vivo de Drão, canção de Gilberto Gil que eternizou o relacionamento do cantor com Sandra Gadelha, mãe de Preta.

A música considerada um clássico da MPB embalou não só o momento da cremação, mas também a despedida dos palcos da artista, quando ela a cantou ao lado do pai durante um show da turnê Tempo Rei, em São Paulo.

Velório no Theatro Municipal reuniu fãs, amigos e familiares

Antes da cerimônia íntima no cemitério, o velório de Preta Gil foi realizado no Theatro Municipal do Rio de Janeiro e aberto ao público até às 13h20. Centenas de admiradores, familiares e amigos compareceram para dar o último adeus. Ao fim do velório, o caixão deixou o local sob aplausos e foi carregado por Francisco Gil, filho da cantora, ao lado de Otávio Muller e do músico Carlinhos Brown.

O cortejo percorreu o circuito oficial do carnaval carioca que agora leva o nome da cantora em um carro do Corpo de Bombeiros, até chegar ao cemitério.

Momento reservado para a família

Após o encerramento do velório ao público, familiares tiveram um momento mais reservado de despedida. Gilberto Gil, Sandra Gadelha, Flora Gil e Bela Gil chegaram ao local por volta das 13h40. Uma imagem de Gilberto Gil beijando a filha no caixão foi divulgada e comoveu o país.

No cemitério, os primeiros a chegar foram o irmão de Preta, José, e a sobrinha, Flor Gil. Artistas e amigos próximos como Otávio Muller, Ivete Sangalo, Carolina Dieckmann e Regina Casé também acompanharam a cerimônia de cremação.

Homenagens de amigos e artistas

Diversas personalidades estiveram presentes no velório e na cerimônia final. Entre os nomes que prestaram suas homenagens estavam Ludmilla, Thiaguinho, Bruna Marquezine, Ana Carolina, Fernanda Torres, Marcelo Serrado, Malu Mader, Claudia Abreu, Alice Wegmann, Sabrina Sato, Nicolas Prattes, Maria Gadú, Douglas Silva, Péricles, Ingrid Guimarães, Caio Blat, Carol Peixinho, Carla Perez e Xanddy.

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, também compareceu e aguardou a chegada de Gilberto Gil para prestar solidariedade à família.

Francisco Gil, visivelmente emocionado, esteve ao lado da mãe até o último momento, acompanhado da namorada, a ex-BBB Alane Dias, e de amigos próximos.

Imagem: Reprodução