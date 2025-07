Em despedida comovente, Gilberto Gil beija a filha Preta Gil no velório: “Sempre tive orgulho de você”

O cantor Gilberto Gil protagonizou um dos momentos mais emocionantes do velório da filha, Preta Gil, ao se despedir com um beijo carinhoso na testa da cantora. A cerimônia aconteceu nesta sexta-feira (25), no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, e foi marcada por homenagens de fãs, amigos e familiares.

Gil, de 83 anos, chegou ao local por volta das 14h, acompanhado da ex-esposa Sandra Gadelha, mãe de Preta, da neta Sol de Maria, de 9 anos, e de outros familiares. Por desejo da artista, a cerimônia foi aberta ao público durante a manhã e, após as 13h20, teve momentos mais íntimos reservados aos familiares.

A imagem do pai se despedindo da filha com um beijo silencioso, cheio de ternura, correu o país e tocou milhares de pessoas nas redes sociais. O gesto, simples e profundo, resumiu uma relação de afeto, admiração e parceria construída ao longo de décadas.

Uma despedida à altura de quem foi amor e coragem

Preta Gil faleceu no último domingo (20), aos 50 anos, em Nova York, onde estava para realizar um tratamento experimental contra o câncer de intestino, diagnosticado em janeiro de 2023. A própria família compartilhou nas redes sociais detalhes da cerimônia e do desejo de Preta por uma despedida pública e celebrativa.

No Instagram, Gilberto Gil prestou sua homenagem com as palavras: “Celebraremos sua vida, arte e legado.” A frase repercutiu entre artistas e fãs. “Celebrar é uma palavra perfeita para essa vida que é pura festa”, escreveu Gaby Amarantos. Letícia Sabatella também prestou tributo: “Ela nos preencheu de amor e generosidade!”

Orgulho e amor em cada nota

Na véspera do velório, Gil havia publicado um vídeo ao lado da filha durante a turnê familiar Nós, A Gente. No registro, Preta relembra com carinho como o pai a incentivava a cantar seu próprio repertório: “Ele falou: ‘cante suas músicas’. É uma forma também de ele mostrar o quão orgulhoso ele é da gente e do que a gente é”, disse a cantora, emocionada, no vídeo.

O espaço do velório contou com um telão de LED com imagens de Preta Gil e foi cuidadosamente preparado para receber fãs e amigos. A Prefeitura do Rio organizou esquema especial de trânsito e segurança no entorno do Theatro Municipal, com interdições de ruas e apoio logístico para acolher o público.

Após o velório, o corpo de Preta Gil foi levado em cortejo pelo circuito do carnaval carioca que agora leva seu nome até o Cemitério e Crematório da Penitência, no Caju, onde ocorreu a cerimônia de cremação em ambiente reservado.

A despedida de Gilberto Gil, silenciosa e comovente, permanece como um símbolo da força do amor entre pai e filha uma imagem que ficará na memória de todos que acompanharam a trajetória de Preta Gil, artista que fez da sua vida uma celebração da coragem, da arte e do afeto.

Imagem: Lia Maciel / MKT Cemitério da Penitência