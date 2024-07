Ao vivo | Altos-PI x Cametá| Série D | 21.07.24

Neste domingo (21), às 16h, no Estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina. Mapará Elétrico enfrenta o Altos-PI, segundo colocado da chave, na tão sonhada vaga no mata-mata da Série D e seguir em busca do acesso à Série C do Campeonato Brasileiro.Acompanhe ao vivo com a equipe de esportes da Rádio e TV Marajoara.

O Altos vem de uma vitória por 2 a 1 sobre o Moto Club e também busca uma vaga na fase mata-mata.

Para garantir a classificação, o Cametá precisa apenas de uma vitória. Mesmo que seus concorrentes diretos também vençam seus jogos, o time paraense ainda se classifica por ter um saldo de gols melhor.

Acompanhe: