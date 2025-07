Ao vivo | Chapecoense x Remo | Série B | 13.07.25

Neste domingo (13), prepare-se para um grande confronto pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro! A Chapecoense recebe o Remo às 18h30 (horário de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó, Santa Catarina. O duelo terá a transmissão ao vivo pelo Grupo Marajoara e Portal A Província do Pará.

A disputa promete ser acirrada! Apenas dois pontos separam os times, o que torna a vitória neste confronto ainda mais crucial. Quem sair vitorioso poderá até mesmo entrar no G-4 da Série B ao final da 16ª rodada, caso Avaí e Athletico-PR tropecem em seus jogos. Atualmente, o Remo ocupa a quinta posição com 24 pontos, enquanto a Chapecoense está em sétimo lugar, com 22.

