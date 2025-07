Ao vivo | Tuna Luso x Manauara | Série D | 13.07.25

Neste domingo (13), às 15h (horário de Brasília), o Estádio do Souza, em Belém, será palco de um embate crucial pela 12ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Tuna Luso e Manauara se enfrentam em um duelo que vai além da disputa pela liderança do Grupo A1: o resultado pode selar a classificação antecipada para a próxima fase. Acompanhe ao vivo pelo Grupo Marajoara e Portal A Província do Pará.

A Tuna Luso joga com a força de sua fortaleza: o Estádio do Souza, onde mantém um aproveitamento impecável de 100%, com 10 vitórias em 10 jogos. Após ter sua invencibilidade de sete partidas quebrada pelo Manaus na rodada anterior, a equipe busca reverter o placar e garantir a classificação antecipada para o mata-mata da Série D.

Já o Manauara chega embalado pela vitória fora de casa contra o Águia de Marabá, por 1 a 0, no último sábado (5), no estádio Zinho de Oliveira. Conhecido como “Robô”, o time lidera o Grupo A1 com 23 pontos e busca consolidar sua posição e carimbar sua vaga na próxima fase da competição.

