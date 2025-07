Ao vivo | Coritiba x Paysandu | Série B | 19.07.25

Neste sábado (19),Coritiba e Paysandu se enfrentam no Couto Pereira, em Curitiba, às 18h30 (horário de Brasília). A partida é válida pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Acompanhe ao vivo pelo Grupo Marajoara e o Portal A Província do Pará.

O Coritiba, dono da melhor defesa da Série B com apenas seis gols sofridos, vive um excelente momento. A equipe está no G4 desde a nona rodada e vem de uma sequência impressionante de vitórias contra Cuiabá (2 a 0), Athletico (1 a 0), Volta Redonda (2 a 0) e CRB (1 a 0). Invictos há nove partidas — a última derrota foi em 10 de maio para o Goiás —, o Verdão ostenta um aproveitamento de 90,5% no Couto Pereira, com seis vitórias e um empate.

Já o Paysandu, que está invicto há cinco jogos, busca desesperadamente os três pontos fora de casa para sair da zona de rebaixamento. O time bicolor, que vem de um empate em 2 a 2 com o Atlético-GO em casa, soma 15 pontos, três a menos que o primeiro time fora do Z-4.

