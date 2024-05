AO VIVO – MIRASSOL X PAYSANDU | REMO X FLORESTA | CAMPEONATO BRASILEIRO | 12.05.2024

Neste domingo (12) do dia das mães, às 16h (de Brasília), o Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, em Mirassol, será palco de um confronto crucial entre Mirassol e Paysandu pela quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Acompanhe ao vivo pelo YouTube da Super Marajoara, pela Rádio Marajoara AM 1130 e em todas as redes sociais do Grupo Marajoara.

O Mirassol, em busca de entrar no G-4, vem embalado pela única vitória na competição, conquistada em casa. Na última rodada, a equipe empatou sem gols com o Botafogo-SP, fora de casa, somando quatro pontos na tabela. A missão do técnico Mozart é ajustar o ataque para garantir os três pontos em casa.

Já o Paysandu, ainda em busca da primeira vitória na Série B, precisa melhorar a finalização e a cobertura dos zagueiros. O Papão, que empatou com Avaí e CRB e perdeu para o Vila Nova, ocupa a 17ª posição na tabela, com apenas dois pontos. O técnico Hélio dos Anjos busca soluções para que a equipe finalmente engrene na competição.

O confronto promete ser equilibrado, com ambas as equipes buscando a vitória para se consolidarem na competição.

********************

Clube do Remo e Floresta

Remo e Floresta também se enfrentam neste domingo (12), às 19h, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro Série C. A partida será no Estádio Baenão e promete ser emocionante, com ambas as equipes buscando a primeira vitória na competição.

O Leão vive um momento turbulento. Após mais uma derrota na Série C, a diretoria dispensou cinco jogadores e a pressão da torcida aumenta. Em busca de reverter a situação, o técnico Marcelo Cabo, ex-Floresta, assume o comando da equipe.

O Floresta, por sua vez, busca aproveitar a fase instável do Remo para conquistar seus primeiros três pontos na Série C. A equipe cearense também viveu mudanças recentes, com a troca do técnico após as três primeiras derrotas.

A partida promete ser equilibrada e emocionante, com os dois times precisando da vitória para se afastar da zona de rebaixamento.