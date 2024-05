Nos Estados Unidos, Governo do Pará vai apresentar bioeconomia e buscar investimentos

O presidente do Consórcio Amazônia Legal (CAL) e governador do Pará, Helder Barbalho, participará na próxima terça-feira (14) do Lide Brasil Investment Forum New York, evento que ocorrerá no Harvard Club, em Nova Iorque, nos Estados Unidos. A expectativa dos organizadores é reunir 300 empresários, dez governadores e 20 parlamentares para estimular o diálogo, geração de negócios e impulsionar investimentos no Brasil.

No evento, o governador Helder Barbalho reforçará a urgência climática e a necessidade de investimentos, para que mecanismos internacionais subsidiem o financiamento que vai estimular negócios e a geração de empregos verdes, os quais giram em torno da bioeconomia no Estado.

Pilar econômico – “Momento especial para reafirmar o compromisso do nosso Estado no impulsionamento desta nova vocação, que é a bioeconomia. Estamos considerando o conhecimento, a ciência, a tecnologia e o saber dos nossos ancestrais. Mas, por outro lado, construindo o financiamento público subsidiado para estimular negócios verdes. Nosso desafio é conciliar tradição e inovação, gente e floresta viva, e cremos que a bioeconomia é o novo pilar econômico da Amazônia e, particularmente, do Estado do Pará”, destaca Helder Barbalho.

“Atualmente, o Estado do Pará tem 65% do seu território (1.248.000 km²) ocupados por floresta. É um Estado com vocações para atividade do agronegócio e mineração. Neste momento, estamos construindo as soluções para uma transição econômica, e que possamos ter a bioeconomia como nova vocação central. Queremos consorciar floresta viva com alternativas de geração de emprego. Essa estratégia busca fazer com que o Estado cumpra com a sua missão na redução das emissões, e faça o uso correto da floresta viva”, acrescenta o governador.

Sobre a tragédia ambiental no Rio Grande do Sul, Helder Barbalho avalia como um alerta para as consequências devastadoras do desequilíbrio climático, e ressalta a necessidade de avanços práticos em direção a um futuro mais sustentável.

Fonte: Agência Pará/Foto: Alex Ribeiro/Ag Pará