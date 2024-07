A Companhia de Saneamento do Pará – Cosanpa, através de seu presidente, José Fernando Gome Jr, fechou parceria com o presidente do Ideflor, Nilson Pinto, para cessão de uso de seis imóveis no Parque do Utinga, com a finalidade de fortalecer o ecoturismo, recuperar áreas degradadas, e incentivar boas práticas de sustentabilidade aos milhares de frequentadores do Parque. Denominado de Camilo Viana, em homenagem ao incansável professor e defensor da natureza no século passado, o Parque é composto de extensa flora e fauna regional com dois imensos lagos, Água Preta e Bolonha, que abastecem Belém de água tratada pela Cosanpa. A empresa bombeia água do rio Guamá, direto para os lagos Bolonha e Água Preta, onde ela é decantada, depois ela é tratada, clorada e distribuída para mais de um milhão de habitantes da Grande Belém.