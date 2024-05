O prefeito de Soure, Guto Gouvêa, está em Brasília em busca, junto ao FNDE, de mais recursos para investir em educação inclusiva. Soure está entre os dez municípios que mais alfabetizaram no Pará, diminuindo significativamente o analfabetismo de jovens e adultos. O prefeito é presidente da Associação dos Municípios do Marajó – AMAM, e está em seu segundo mandato com mais de 85% de aprovação nas pesquisas.