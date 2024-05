PRTB lança Pablo Marçal como pré-candidato a prefeito de SP

O Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB) lançou, nesta sexta-feira (24), a pré-candidatura do empresário Pablo Marçal à Prefeitura de São Paulo. Na mesma ocasião, Marçal foi nomeado presidente de honra do partido “em razão dos relevantes serviços que tem prestado à nação”. As informações constam em uma nota divulgada pela legenda.

Segundo o comunicado, Marçal trará “propostas inovadoras e viáveis para enfrentar os problemas que afetam a população paulistana. O empresário se filiou à legenda no dia 5 de abril, data limite da janela partidária. No dia 28 de março, durante participação do programa humorístico Fritada, ele havia sorrido ao ser questionado se pretendia concorrer à chefia do Executivo da capital paulista.

– A Tabata [Amaral, do PSB] quer ser prefeita de São Paulo. Ela vai ser só a primeira-dama do Brasil algum dia, pela análise que eu faço, mas não vai dar conta de ser prefeita de São Paulo, não. O buraco aqui é mais embaixo – disse Marçal no programa.

Marçal chegou a ser o pré-candidato do PROS à Presidência da República em 2022, mas teve o nome retirado da disputa pelo próprio partido sem que sequer fosse consultado. Na época, ele concorreu ao cargo de deputado federal pela sigla e chegou a ser eleito, mas a candidatura foi anulada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por conta de ausência de documentação.

Fonte: Pleno News/ Foto: Reprodução/Youtube/CNN