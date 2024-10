Ao vivo | Operário-PR x Paysandu | Campeonato Brasileiro Série B | 20.10.24

Operário-PR e Paysandu se enfrentam neste domingo, às 11h (horário de Brasília), no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, em partida válida pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Acompanhe ao vivo pelo Grupo Marajoara e A Província do Pará.

Após vencer o Sport na Ilha do Retiro na última quarta-feira e reduzir para quatro pontos a distância para o G4, o Operário-PR buscará dar continuidade à boa fase em casa, onde enfrentará o Paysandu neste domingo. Sob o comando de Rafael Guanaes, a equipe realizou dois treinos visando este importante confronto.

Com dez dias de preparação, o Paysandu inicia a rodada na 17ª colocação, a três pontos da zona de rebaixamento, após vencer a Chapecoense em casa. O objetivo agora é quebrar o jejum de vitórias como visitante, que perdura desde a 12ª rodada. Este será o primeiro de uma sequência de três jogos em sete dias.

