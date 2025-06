Ao vivo | Paysandu x Botafogo-SP | Série B | 13.06.25

Em busca da primeira vitória na competição, o Paysandu recebe o Botafogo-SP nesta sexta-feira (13), pela 12ª rodada do Brasileirão Série B 2025. A partida está marcada para as 21h35, no Estádio do Curuzu, em Belém. Acompanhe ao vivo pelo Grupo Marajoara.

A partida de hoje coloca frente a frente duas equipes em situações delicadas na tabela. O Paysandu, sob o comando de Sandro Forner, busca desesperadamente sua primeira vitória para sair da lanterna da Série B. Até o momento, o time soma apenas 4 pontos em 11 jogos, com 4 empates e 7 derrotas, sendo o único sem vitórias na competição.

Do outro lado, o Botafogo-SP, liderado por Allan Aal, tenta se afastar da zona de rebaixamento. Atualmente na 17ª posição, com 10 pontos (2 vitórias, 4 empates e 5 derrotas), a equipe está no Z-4 apenas pelos critérios de desempate, com a mesma pontuação do Volta Redonda, o primeiro time fora da zona. Para ambos os times, os três pontos são cruciais para mudar o rumo na competição.

Se inscreva no canal: