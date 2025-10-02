quinta-feira, outubro 2, 2025
Ao vivo | Paysandu x Cuiabá | Série B |02.10.25

O Paysandu recebe o Cuiabá nesta quinta-feira(2), às 19h (de Brasília), no Estádio da Curuzu, pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Grupo Marajoara fará a cobertura completa, acompanhando todos os lances em Tempo Real.

O time bicolor chega ao confronto com o moral renovado. A goleada de 4 a 2 sobre o Criciúma fora de casa encerrou um doloroso jejum de 11 jogos sem vitórias e reacendeu a esperança da torcida. Uma vitória simples contra o Cuiabá pode tirar o Paysandu da lanterna após sete rodadas.

Do outro lado, o Cuiabá ostenta uma notável invencibilidade de oito jogos sob o comando de Eduardo Barros, com três vitórias e cinco empates. O “Dourado” ocupa a 6ª colocação, com 45 pontos, apenas quatro atrás do G-4. Apesar da boa fase, o time mato-grossense não tem chances de entrar no grupo de acesso nesta rodada. A principal meta da equipe é quebrar um jejum de quase quatro meses sem vencer como visitante.

