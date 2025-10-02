Em Belém, ministro Márcio Macêdo reforça diálogo com sociedade civil organizada na preparação da COP 30

Ministro da Secretaria-Geral da Presidência foi recebido na Casa da Cúpula dos Povos e participou do Encontro das Catadoras e Catadores da Amazônia Legal. Ele também integrará agenda do presidente Lula na capital paraense

O ministro Márcio Macêdo, da Secretaria-Geral da Presidência da República (SGPR), cumpriu, nesta quinta-feira, 2, extensa agenda em Belém (PA). Ele visitou a Casa da Cúpula dos Povos, para reforçar o diálogo do governo federal com movimentos sociais, povos indígenas e organizações da sociedade civil, com foco na preparação da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30), que ocorrerá na capital paraense, em novembro.

Márcio também participou do 5º Encontro das Catadoras e Catadores da Amazônia Legal (ECAL) e visitou as obras da Zona Verde, local que sediará a maior parte das atividades da sociedade civil organizada durante a COP 30. O ministro participará ainda nesta quinta e ao longo da sexta-feira, 3, das atividades da agenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Belém.

“Tenho clareza de que a participação social é fundamental, e tenho trabalhado para que cada movimento possa atuar de forma autônoma, respeitando seus espaços e fortalecendo a democracia, a soberania nacional e a defesa do nosso povo. É importante o protagonismo dos movimentos sociais na COP 30”, afirmou o ministro.

Para os movimentos sociais, o momento é simbólico e reforça a necessidade de dar centralidade às vozes da Amazônia e da sociedade civil no processo de preparação da COP 30. “A voz da floresta precisa ser ouvida. Receber o ministro Márcio Macêdo na Casa da Cúpula sinaliza que o governo federal está comprometido em dialogar com a sociedade civil e garantir que os movimentos sociais tenham espaço no debate da COP 30”, destacou Maria Nayan Aviz, diretora de Movimentos Sociais da União Nacional dos Estudantes (UNE).

O diálogo foi ressaltado também por outras lideranças. “Esse diálogo fortalece a participação da sociedade civil e ajuda a construir pontes para que a COP 30 tenha, de fato, o rosto da Amazônia, do Brasil e a pluralidade necessária nesse debate”, afirmou Eduardo dos Sonhos Soares, secretário de Articulação da Rede Eclesial Pan-Amazônica (Repam Brasil).

Já para o Movimento pela Soberania Popular na Mineração, a presença do ministro representa um compromisso direto com a sociedade civil. “A Cúpula dos Povos é um espaço onde a sociedade civil pauta suas reivindicações para o governo. A presença do ministro Márcio Macêdo reafirma que os movimentos sociais têm voz e vez no governo Lula”, declarou Júlia Martins, dirigente da Secretaria Nacional do MAM.

Outras agendas – Para o ministro, a participação no 5º Encontro das Catadoras e Catadores da Amazônia Legal (ECAL) foi importante para “um debate aprofundado com representantes dos nove estados que integram a região”. “A reunião foi um momento fundamental de escuta das reivindicações e para o fortalecimento das cooperativas, associações e grupos de catadores e catadoras de materiais recicláveis desta região do país”, disse.

O ministro Márcio Macêdo acompanhará o presidente na visita às obras integradas para a realização da COP 30. Eles visitarão as instalações da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Una, no bairro Telégrafo. Em seguida, eles participam da Cerimônia de Anúncios de Investimentos em Drenagem e Inauguração do Parque Linear da Nova Doca.

Já na sexta-feira, a comitiva do presidente visitará às obras de macrodrenagem e urbanização do Canal da União. Em seguida, irá ao Museu das Amazônias, ao Centro Gastronômico e ao Parque de Bioeconomia e Inovação do Parque do Futuro II. Também deve visitar o Parque da Cidade.

Fonte: Ascom/SGPR