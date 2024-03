A bola vai rolar neste domingo (24), Paysandu e Manaus se enfrentam pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Verde. A partida será realizada no Estádio Leônidas Sodré de Castro, em Belém, a partir das17h (de Brasília). Acompanhe o jogo ao vivo pelo YouTube da Super Marajoara, pela Rádio Marajoara AM 1130 e em todas as redes sociais do Grupo Marajoara.

No jogo de ida, o Manaus venceu o Paysandu por 1 a 0. Esse resultado abre vantagem para o time na partida de logo mais. Para o Paysandu, a situação complica: precisa vencer por pelo menos um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis.

Após a derrota fora de casa na última quinta-feira (21), o Paysandu vai precisar vencer o segundo duelo se quiser avançar na competição e restabelecer a confiança entre os seus torcedores. Os bicolores, que estarão na Curuzu torcendo por resultados positivos em campo, sabem que o Papão precisa de dois ou mais gols para assim conseguir alcançar a penúltima etapa da Copa Verde.

Já o Manaus encara a disputa em uma situação confortável: com a vantagem de um gol, o Gavião do Norte não abrirá mão – ou melhor, das garras – para fazer uso do regulamento a seu favor. Uma curiosidade sobre a partida de logo mais é que a equipe manauara nunca chegou a uma final da Copa Verde, nem mesmo outro time do Amazonas. Seja como for, jogar fora de casa e vencer o adversário em seu habitat natural é a missão do Manaus.

Siga as redes sociais:

Instagram: @supermarajoara

Facebook: @supermarajoara

Instagram: @aprovinciadopara

Facebook: @aprovinciadopara

Foto: Divulgação

Por:Marina Moreira