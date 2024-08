Ao Vivo | Paysandu X Santos | Brasileirão Série B | 09.08.24

O Paysandu e o Santos se enfrentarão nesta sexta-feira, 9, às 20h (horário de Brasília), no Estádio Mangueirão, em Belém, em partida válida pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Acompanhe ao vivo no Grupo Marajoara e Portal A Província do Pará.

O Papão busca quebrar o jejum de vitórias e retomar a trajetória ascendente na Série B. Apesar dos três jogos sem vencer, o empate conquistado no final da última partida e a expectativa de uma grande presença da torcida no Estádio Mangueirão motivam a equipe bicolor para o início do segundo turno.

O empate diante do Sport comprometeu a vantagem do Santos na liderança da Série B, aproximando os seus principais concorrentes. Para manter a primeira colocação e a invencibilidade de nove jogos, o Peixe busca um triunfo como visitante.

Foto: Divulgação