Portel celebra o Círio de Nazaré neste fim de semana que hoje se inicia

Com o tema “Maria, um jovem no meio do povo”, o Círio de Nazaré em Portel, na Região de Integração do Marajó, começou ontem, quinta-feira, 08, com a Romaria da Juventude. A celebração segue na sexta-feira, 09, com a missa de apresentação do manto, que será realizada na Igreja Matriz de Nossa Senhora da Luz.

No sábado, 10, a comunidade católica receberá uma visita mais do que especial. Trata-se da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, com chegada prevista para as 15h45 no Terminal Hidroviário de Portel. A Imagem do Círio em Belém chegará de helicóptero, um momento mais do que especial, muito aguardado. A imagem permanecerá na cidade por cerca de duas horas e depois retorna para Belém.

Após a cerimônia de recepção, a imagem será conduzida para a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Luz. Às 19h, começará a trasladação da imagem até a Igreja do Divino Espírito Santo.

No domingo, 11, a programação começa às 4h com a tradicional alvorada. Às 6h, será celebrada a solene eucaristia na Igreja do Divino Espírito Santo e, às 7h, iniciará a procissão do Círio, onde milhares de devotos se reunirão nas ruas para homenagear a Mãe de Jesus, pedir bênçãos ou agradecer por graças alcançadas.

TURISMO RELIGIOSO

O secretário municipal de Turismo de Portel, Idinor de Oliveira, falou sobre o Cirio de Nazaré, que “representa a fé na Mãe do Menino Jesus; a fé representada na mulher e na devoção a Maria; é a fé cristã, a mãe de Nazaré é a mesma sintonia de fé na padroeira da Amazônia. O Círio de Nazaré é o simbolismo de fé católica, dos ribeirinhos e de todo povo paraense e portelense, que buscam na devoção a esperança de um ano melhor, momento para refletir e renovar a fé”. Ele acrescentou que o Círio não deixa de ser, também, um momento especial para atrair o turismo religioso para Portel, que já desponta como um dos points turísticos da região do Marajó, que, em julho passado, recebeu mais de cinco mil pessoas que foram participar do Festival de Verão Portelense.

Imagens: Ray Nonato/@agencia.imagens2.8