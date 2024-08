Toma posse a nova diretoria eleita do TJD/FPF para o biênio 2024/2026

A solenidade de posse dos novos integrantes do Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Paraense de Futebol – TJD/FPF foi bastante concorrida com a presença de vários causídicos da área desportiva, e vários dos deixaram seus legados quando faziam parte da corte. Eles parabenizaram os advogados Rodolfo José Ferreira Cirino Saulo César Oliveira de Oliveira, empossados, respectivamente, presidente e vice-presidente para um mandato de dois anos-2024/2026.

O ato solene começou com as palavras do vice-presidente, Saulo César, enaltecendo todos integrantes do novo tribunal. Ele garantiu não faltarão garra e determinação para soerguer o TJD/FPF no âmbito da Justiça Desportiva Brasileira, haja vista que contarão com o apoio da presidência da FPF, objetivando alavancar o desporto paraense.

Logo seguida, houve o pronunciamento do presidente do TJD/FPF, garantindo muita dedicação no cargo, e que haverá inovações para colocar o tribunal em evidência no âmbito nacional, dentre elas, a sessão do tribunal em várias cidades do interior, como Bragança, Santarém, Marabá e outras.

Encerrando os pronunciamento de incentivo aos novos membros do tribunal, o presidente da FPF fez seu discurso, sendo categórico em afirmar o sucesso que virá em prol desporto paraense em conhecer a competência, seriedade e dedicação que farão Rodolfo Cirino e Saulo César à frente desse novo tribunal.

O presidente da OAB/PA, Eduardo Imbiriba de Castro, e o empresário Fabrizio Peixoto do Nascimento, enalteceram todos novos membros do tribunal e ambos prometeram total apoio nos dois anos de mandato.

HOMENAGEM

O presidente do TJD/PA, advogado Rodolfo Cirino com respaldo dos demais membros do tribunal homenageou quatros pessoas pelos relevantes serviços prestados e continuam trabalhando pelo futebol paraense foram agraciados com plaquetas. Os agraciados foram: Ricardo Gluck Paul, André Cavalcante, José Ângelo de Miranda e Fabrizio Peixoto do Nascimento (Finama).

Imagens: Nonato Batista/Ronabar