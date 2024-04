Hoje (07) é dia de mais um duelo entre Remo e Paysandu, um dos maiores clássicos paraenses, o famoso Re-Pa. A partida será no Estádio Mangueirão, válida pelo jogo de ida do Parazão 2024. A bola vai rolar a partir das 17h, e você acompanha todos os detalhes dessa partida mais aguardada desde domingo, pelo YouTube da Super Marajoara, pela Rádio Marajoara AM 1130 e em todas as redes sociais do Grupo Marajoara.

As equipes vêm de um empate sem gols no último jogo de ida da semifinal da Copa Verde. Agora, o objetivo é tentar esquecer o último resultado e focar na competição do Campeonato Paraense, que promete muitas emoções para ambas as torcidas.

Sobre a participação da equipe na atual competição:

O Clube do Remo eliminou a Tuna após vencer por 2 a 0, no último domingo.

O que resta para a equipe é manter o mesmo ritmo e tentar ganhar pontos da equipe bicolor, e evitar desfalques. No último domingo, Marco Antônio levou cartão vermelho e por isso não participará do jogo de hoje.

Já o Paysandu, maior detentor de conquistas do Estado, também eliminou uma equipe, dessa vez o Águia de Marabá, pelo placar de 4 a 0, e assim garantiu a vaga na final do Campeonato Paraense.

O futuro:

Após esse tão aguardado duelo das competições Estadual e Regional, Remo e Paysandu irão focar nos Campeonatos Nacionais. O Clube do Remo disputará a Série C do Brasileirão 2024, e o Papão estará com os olhos atentos para a Série B.

Foto: Divulgação

Por: Marina Moreira