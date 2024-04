RE-PA: começa daqui a pouco a briga pelo título de Campeão Estadual de Futebol

Logo mais, às 17h, o Estádio Olímpico do Pará Jornalista Edgar Proença recebe as equipes de Clube do Remo e Paysandu para o primeiro jogo da final do Campeonato Paraense de Futebol Profissional – Parazão 2024. Os eternos rivais fazem o clássico cujo resultado só se sabe ao acontecer o apito final, já que nunca há favorito quando essas duas equipes se encontram. Quem vencer na tarde deste domingo, 07, já entra em vantagem para o segundo jogo, que deve acontecer dentro de uma semana.

A partida, lógico, terá a cobertura lance a lance da equipe dos titulares do esporte da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação, A PROVÍNCIA DO PARÁ On-Line, patrocínio do sempre Avistão, 52 anos vendendo na esquina da economia, Senador Manoel Barata com Padre Eutíquio, no coração do centro comercial de Belém. As empresas são do Grupo Carlos Santos, o amigo do povo.

Neste ano está acontecendo o que mais gostam as duas maiores torcidas do Pará, de Remo e Paysandu. Os dois clubes disputam a final do Parazão em dois turnos que começam hoje e uma vaga na final da Copa Verde.

O primeiro RE-PA pela semifinal da Copa Verde aconteceu na última quarta-feira e o tira-teima acontece na próxima quarta.

Remo e Paysandu estão tecnicamente empatados no número de títulos do Parazão, mas o Remo perde por dois campeonatos. O Paysandu tem 49 taças e o Remo, 27. Hoje é mais um embate entre os dois adversários.

Imagem: Divulgação