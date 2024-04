Sespa realiza ações de saúde na Semana dos Povos Indígenas, em Ananindeua

O Governo do Pará realiza, de 18 a 21 de abril, a I Semana dos Povos Indígenas, com o objetivo de reconhecer e celebrar a riqueza cultural, a sabedoria ancestral e as lutas dos povos indígenas.Foto: Jamille Leão/ Ascom Sespa

E como parte da programação, a Secretaria de Saúde do Estado do Pará (Sespa), por meio da Coordenação Estadual de Saúde Indígena e Populações Tradicionais (CESIPT), oferece serviços de saúde e cuidados para a população indígena na Usina da Paz Icuí-Guajará, em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém, das 8h às 13h.

A ação faz parte das diversas atividades oferecidas pelo Estado, em parceria com secretarias e órgãos públicos.

Para a secretária de saúde estadual, Ivete Vaz, o apoio da Sespa reforça o compromisso com a saúde da população indígena paraense.

“A saúde dos povos indígenas é um compromisso essencial do Estado. Ao oferecer serviços de saúde e cuidados para essas comunidades, garantimos não apenas o acesso à assistência médica, mas também o respeito à sua cultura e dignidade”, afirma a secretária.

“A ação de saúde que ocorre na Usina da Paz do Icuí é mais uma atividade voltada para os povos indígenas nesta semana tão intensa que o governo do Estado preparou para todos os indígenas do Pará. A equipe da Sespa estará a postos para atender de forma específica os indígenas que quiserem utilizar os serviços de saúde. Seguimos nos fazendo presente intensamente levando serviços de saúde por todo o Pará nos territórios indígenas”, ressalta a coordenadora estadual de Saúde Indígena e Populações Tradicionais da Sespa, Tatiany Peralta.

No local, a Sespa oferece os serviços de atendimento médico, odontológico e psicológico, testes rápidos, vacinas, triagem de enfermagem, auriculoterapia, cuidado e beleza pessoal, todos direcionados aos povos indígenas.

Além desses, houve também o lançamento da cartilha de saúde bucal traduzido para a língua Kayapó, um marco no avanço dos atendimentos voltados diretamente às comunidades tradicionais.

O cacique Piná Tembé, da aldeia Itwaçu, de Santa Luzia do Pará, enfatizou a importância da ação para as comunidades.

“Esse atendimento de hoje é importante para nós porque é média e alta complexidade, e o subsistema de saúde indígena é voltada para o atendimento básico. Muitas vezes, precisamos esperar um ou até dois anos para receber os serviços que estamos recebendo nessa semana. Vamos sair daqui alegres e satisfeitos. Muito obrigado a equipe do Estado, estamos realizando sonhos aqui hoje. Muito obrigado!”, enfatizou.

A Sespa tem apoiado toda a programação com unidades móveis de saúde no Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, onde ocorre parte dos eventos, e no Parque dos Igarapés, onde as comunidades participantes estão alojadas, com serviços de atendimento médico e triagem 24h.

No domingo (21), último dia de programação, a Sespa também estará presente por meio da unidade móvel de saúde, na Casa das 11 Janelas, centro de Belém, proporcionando atendimentos médicos para atender possíveis intercorrências.

Texto: Jamille Leão/ Ascom Sespa

Fonte: Agência Pará Foto: Jamile Leão Ascom Sespa