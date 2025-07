Mosqueiro tem vacina, shows e educação ambiental promovidos pela prefeitura de Belém

A Ilha de Mosqueiro conta com uma programação especial promovida pela Prefeitura de Belém durante o mês de julho. As ações integram diferentes secretarias e visam garantir lazer, saúde e conscientização ambiental para moradores e visitantes neste verão.

Na sexta-feira, 11, teve início o Festival de Verão em Mosqueiro, com o retorno dos trios elétricos à orla da ilha. A abertura contou com show da cantora Suanny Batidão e programação seguiu ontem, sábado, 12, com o DJs Caramanchão, das 21h às 2h. E hoje, domingo, 13, o trio Tremendão volta à orla com mais uma apresentação de Suanny Batidão, a partir das 14h. No dia 20, encerrando o circuito, a Banda Quero Mais anima o público.

Os trios saem do Caramanchão, no Chapéu Virado, e seguem até o final da Praia do Farol.

Além da programação cultural, a Prefeitura realiza ações integradas de saúde e meio ambiente.

EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Neste domingo (13), a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) promove atividades de educação ambiental nas praias do Chapéu Virado e do Farol, das 9h às 12h. A ação orienta os veranistas sobre o descarte correto de resíduos e o uso consciente das faixas de areia.

VERÃO COM SAÚDE

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) também estará presente no domingo (13), a partir das 8h30, no Caramanchão. Serão disponibilizadas doses de vacina contra a tríplice viral, dengue e chikungunya.

As ações fazem parte de um esforço conjunto da gestão municipal para garantir mais segurança, bem-estar e qualidade de vida durante a temporada de veraneio na ilha.

Fonte e imagem: Agência Belém