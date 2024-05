Jogador de futebol é atacado com ácido na Malásia e sofre queimaduras graves

atleta foi atacado com ácido, sofreu queimaduras graves e precisou passar por uma cirurgia de enxerto de pele nas regiões do corpo afetadas.

O jogador Faisal Halim, da Malásia, foi agredido em um shopping que fica na capital do país, Kuala Lumpur, no último fim de semana. O atleta foi atacado com ácido, sofreu queimaduras graves e precisou passar por uma cirurgia de enxerto de pele nas regiões do corpo afetadas.

Halim tem 26 anos e é atacante da seleção malaia e do Selangor FC. O vice-presidente do clube, Shahril Mokhtar, falou sobre o estado do atleta. “Ele está respondendo bem, mas os próximos dias serão críticos, porque os médicos precisam monitorar a reação à cirurgia reconstrutiva”, disse o executivo.

O Selangor divulgou nota de repúdio e lamento ao ocorrido com o jogador, e afirmou que “não há espaço para violência neste belo esporte”. O time pede união e apoio a Halim e convida o público a um movimento em favor do atacante. “O futebol é uma ferramenta de unidade. Os jogadores de futebol trabalham duro para nos entreter semana após semana”, escreveu o clube.

As autoridades da Malásia afirmaram que o caso de Faisal Halim é o segundo ataque a um atleta reportado só neste mês de maio. O primeiro é o de Akhyar Rashid, que foi abordado por ladrões ao retornar de um treino e acabou atacado com barras de ferro. Segundo a polícia, ainda não foi determinada uma motivação para as agressões e nem uma relação entre as ocorrências.

POR ESTADAO CONTEUDO

Imagem:© iStock