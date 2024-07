‘Operação Verão 2024′ é lançada em mais de 90 localidades com mais de 5 mil agentes reforçando a segurança

A “Operação Verão 2024”, considerada a maior ação anual do Sistema de Segurança Pública paraense, já começou em mais de 90 localidades e conta com 5.660 agentes de segurança para reforçar as ações preventivas, ostensivas e educativas em todas as regiões do Estado. As ações foram lançadas oficialmente no final da manhã deste sábado, 06, no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), instalado na Praia do Atalaia, ao lado do atalho da Sofia, em Salinópolis.

As ações do Governo do Pará desenvolvidas no veraneio, são coordenadas pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) em conjunto com os órgãos do Sistema Estadual de Segurança Pública e órgãos municipais, com o principal objetivo de reforçar a segurança, enfrentar a criminalidade, garantir maior tranquilidade e entretenimento a veranistas que aproveitam as férias escolares assim como o verão amazônico nas principais praias e balneários paraenses.

São Mais de 5 mil agentes de segurança atuando durante todo o veraneio paraense, com diversas ações ostensivas e preventivas, com reforço no policiamento local, monitoramento e diversas atividades integradas entre as forças, para coibir e inibir a criminalidade durante todo o mês de julho, e ainda na primeira semana do mês de agosto, com maior efetivo nos seis finais de semana consecutivos, destaca Luciano de Oliveira, Secretário adjunto operacional da Segup.

“Mais uma vez, a integração ganha destaque nas ações planejadas para o verão 2024, além da coordenação de trabalho e muito aprimoramento, tudo para termos ações ainda mais exitosas em relação ao que já fizemos nos anos anteriores. Temos buscado melhorar, cada vez mais, lançando novas tecnologias, buscando inovar sempre e procurando entregar um serviço melhor para a população. A gente já, com essa experiência, tem mapeado os principais destinos do Estado, e aí, com todo esse conhecimento construído, a gente tem conseguido direcionar de maneira mais assertiva toda a estrutura do sistema de segurança pública e, assim, obtido resultados cada vez melhores e mais eficientes. Então, a população pode ficar tranquila que estamos aptos para garantir a tranquilidade, e acima de tudo, para que todos tenham um verão seguro e em paz, como é a nossa cultura do verão amazônico”, afirmou o Secretário adjunto Operacional, Luciano de Oliveira.

CICCs

Em Salinópolis, já está ativado o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), montado na praia do Atalaia, próximo ao “atalho da Sofia”. A unidade integrada conta também, com a presença do Tribunal de Justiça do Estado (TJPA) para análise de ocorrências de menor potencial ofensivo, registradas no CICC pela Polícia Civil, para que os registros tenham agilidade.

O CICC também dispõe de uma sala de monitoramento para observar de forma ampliada e acompanhar a movimentação nas praias e na cidade, por meio das câmeras de videomonitoramento instaladas nos principais pontos da cidade. Além disso, o Centro está reunindo serviços de saúde, por meio da Secretaria de Saúde do Estado, com testes rápidos e vacinação.

Outras localidades também contam com Centros Integrados. Em Mosqueiro, no caramanchão, o CICC móvel instalado no ônibus da Guarda Municipal também já está em funcionamento, reunindo os pontos focais das forças de segurança e o monitoramento das imagens das câmeras instaladas no distrito.

O Distrito de Outeiro conta com o Posto de Avançado de Atendimento do Corpo de Bombeiros Militar, instalado na Praia Grande, que também reúne pontos focais, garante o monitoramento e é um ponto de atendimento a população que precise dos serviços da segurança pública e Defesa Social.

A Vila de Ajuruteua, em Bragança, irá receber o CICC móvel da Segup a partir do dia 19 deste mês, para reforçar as ações na região, agilizar o registro de ocorrências ainda em Ajuruteua, não havendo a necessidade do deslocamento dos agentes para a Delegacia da Cidade, agilizando assim o atendimento à população.

AÇÕES

Dentre as ações integradas que já estão sendo desenvolvidas durante a Operação, estão: “Tolerância Zero”, onde os Agentes das forças de segurança integrados realizam rondas policiais nos bares, restaurantes e casas de shows, com intuito de fiscalizar e orientar os proprietários dos estabelecimentos. Os agentes públicos estão empenhados também nas ações de conscientização à população quanto à proibição do uso de linhas de cerol. Assim como a proibição de garrafas de vidro nas praias, balneários e igarapés do estado, visando evitar acidentes, além de preservar o meio ambiente.

INTEGRAÇÃO

Os mais de 5.6 mil servidores que integram as ações fazem parte da Segup, Polícias Militar, Civil, Científica e Penal, Corpo de Bombeiros Militar e Detran, além da Sespa, Tribunal de Justiça, Defensoria Pública Publica e órgãos municipais.

Imagem: Agência Pará de Notícias