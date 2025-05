Apresentado o maior plano de arborização para Belém durante entrega de canal na Terra Firme

Um dos bairros mais populosos de Belém, com mais de 61 mil moradores, a Terra Firme ganhou um presente na manhã deste domingo, 18. O Governo do Estado, em parceria com a Prefeitura de Belém, entregou o canal Cipriano Santos. Cerca de 80 mil famílias serão diretamente contempladas com a obra, que contou com a força de mais de 200 trabalhadores. Veja mais imagens do canal da Cipriano Santos na nossa galeria.

Em meio à entrega do canal, foi anunciada uma parceria entre o Banco Nacional de Desenvolvimento Social ( BNDES), Governo do Estado e Prefeitura de Belém, para o maior plano de arborização urbana de uma capital no Brasil.

“Apesar de ser no meio da floresta, Belém ainda tem a necessidade de ser mais arborizada. Inclusive para reduzir a temperatura. Por meio desse projeto, nós iremos fazer um grande mutirão para plantar árvores em todos os bairros e comunidades”, disse o governador Helder Barbalho.

BACIA DO TUCUNDUBA

O projeto do canal Cipriano Santos faz parte das obras de macrodrenagem da Bacia do Tucunduba, que vão beneficiar mais de 300 mil pessoas em Belém. O canal Cipriano Santos é um dos 10 canais secundários que compõem a Bacia. Juntos, eles estão localizados nos bairros do Guamá, Terra Firme, Canudos e Marco.

Além dos 1.114,00 metros de retificação de canal, foram feitos:

• 7.450,00 metros de pavimentação asfáltica;

• 2.403,00 metros de Rede de Abastecimento de Água;

• 6.674,00 metros de Rede de Esgotamento Sanitário;

• 7.692,00 metros de Rede de Drenagem Pluvial;

• 04 Pontes;

• 07 Passarelas;

• Urbanização viária;

• Aterramento de Quintais ao longo do Canal Cipriano Santos.

O prefeito Igor Normando destacou a importância da obra, e da parceria com o Governo do Estado. “Hoje, estamos entregando mais uma obra de macrodrenagem em meio a tantas outras. Tenho orgulho de dizer que faço parte de um governo que vai entregar o maior pacote de macrodrenagem da história da nossa cidade”, pontuou o prefeito.

NOVA REALIDADE

A população do bairro da Terra Firme comemorou a entrega do canal Cipriano Santos. “Saímos das enchentes para uma nova realidade. Nossas casas viviam alagadas pelas chuvas. Agora, será tudo diferente”, disse o servente de pedreiro Luciano Costa, 40 anos.

“Para nós, mototaxistas, as obras trouxeram vantagens com um trânsito mais fluido e melhor acesso aos passageiros”, disse Lourdes Lopes, 42 anos.

APRONTANDO A CASA PARA A COP-30

As obras no canal Cipriano Santos fazem parte das ações do Governo do Pará em preparação à COP- 30, que será realizada em novembro deste ano na capital paraense. Elas envolvem uma série de obras de saneamento em 13 canais das bacias do Tucunduba, Murucutu, Una e Tamandaré, que beneficiam mais de meio milhão de moradores de Belém, ao todo.

Além do canal Cipriano Santos, entre os canais que estão em andamento na cidade, destacam-se: Bengui, Marambaia, Mártir, Murutucu, Doca, Tamandaré, Vileta, União, Leal Martins, Gentil, Caraparu, Sapucajuba e Lago Verde. Os canais do Tucunduba, Mundurucus e Timbó já foram entregues.

Presente à entrega do canal Cipriano Santos, a diretora socioambiental do BNDES, Tereza Campello, ressaltou o significado da obra de preparação à Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas. “Vamos fazer a COP das COPs, e acho que vai ser pra turista ver e gostar, sim! Estamos fazendo obras estruturais, para que os turistas possam ver as transformações em nossas baixadas. É isso que a COP exige e merece”, destacou Tereza.

Fonte e imagens: Agência Belém