Belém: MPT e SEASTER promovem feirão de empregabilidade exclusivo para eessoas LGBTQIA+

Em Belém, o evento “Conexidade” surge com o objetivo de impulsionar a inclusão e diversidade no mercado de trabalho para a comunidade LGBTQIA+. A iniciativa é promovida pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) e pelo Sistema Nacional de Emprego (Sine), buscando abrir portas e gerar oportunidades para esse público.

O Ministério Público do Trabalho no Pará e Amapá (MPT PA-AP), em parceria com a Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda do Pará (SEASTER), está promovendo a primeira edição do projeto Conexão pela Diversidade: Semana de Empregabilidade LGBTI+ na Região Norte, conhecido como Conexidade. Em Belém, o evento acontecerá no dia 26 de junho, com um grande Feirão de Empregabilidade focado em integrar a população LGBTQIA+ no mercado de trabalho.

Oportunidades e Serviços

O Feirão de Empregabilidade oferecerá diversas oportunidades de emprego e serviços do Sistema Nacional de Emprego (Sine). A programação acontecerá das 8h às 15h, no prédio anexo da SEASTER, localizado na Travessa Padre Eutíquio, entre a Avenida Conselheiro Furtado e a Rua Arcipreste Manoel Teodoro, em Belém. Empresas participantes estarão no local para oferecer vagas, realizar entrevistas e selecionar candidatos.

Promoção da Igualdade e Inclusão

O “Conexidade” é uma iniciativa colaborativa das Coordenadorias Regionais de Promoção da Igualdade de Oportunidades (COORDIGUALDADE) das Procuradorias Regionais do Trabalho do Norte do Brasil, abrangendo os estados do Pará, Amapá, Amazonas, Roraima, Rondônia e Acre.

Apesar do Norte do País apresentar um dos cenários mais desafiadores em relação às políticas públicas para a população LGBTQIA+, com cinco dos sete estados da região abaixo da 20ª colocação no ranking nacional de 2022, o Pará se destaca. O estado figura na 9ª posição na mesma lista, e Belém se sobressai como a décima cidade com mais políticas públicas direcionadas à comunidade LGBTQIA+, segundo pesquisa de 2024.

Serviço:

Empresas interessadas em participar da iniciativa, podem entrar em contato com o Sine pelo e-mail: sinebelem@gmail.com

Foto: Reprodução Internet