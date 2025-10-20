segunda-feira, outubro 20, 2025
Vídeo: assalto audacioso no Museu do Louvre, em Paris, rouba joias da monarquia francesa em poucos minutos

Na manhã de domingo (19), o Museu do Louvre foi alvo de um assalto altamente profissional que expôs falhas graves na segurança de um dos mais visitados museus do mundo. Cerca de 9h30 (horário local), quatro homens mascarados e disfarçados como operários invadiram a galeria onde estão as joias da coroa francesa, destravando uma janela com o uso de uma plataforma elevatória e ferramentas elétricas, e fugiram em motos logo após a ação.

As autoridades informaram que o roubo durou entre quatro e sete minutos e nove peças  oito delas levadas  foram subtraídas em plena luz do dia, enquanto visitantes circulavam pelo museu. Entre os itens estavam objetos que pertenceram à imperatriz Eugênia e à rainha Hortense, todos de valor histórico incalculável.

Em comunicado, o presidente francês Emmanuel Macron declarou que “o roubo cometido no Louvre é um ataque a um patrimônio que prezamos porque é a nossa história” e prometeu recuperar as obras e levar os responsáveis à justiça.

Diante do ocorrido, o governo francês anunciou uma revisão imediata das medidas de segurança em museus nacionais, especialmente após alertas de funcionários sobre sobrecarga nas visitas, falta de pessoal e riscos em áreas em reforma.

Imagem: Reprodução

