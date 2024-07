Assovepa pretende criar departamento de esportes

A Diretoria da Associação dos Vendedores de Veículos do Estado do Pará – Assovepa, presidida pelo desportista e empresário Aldo Oliveira, a pedido de vários associados, pretende criar alguns departamentos de esportes objetivando no futuro disputar algumas modalidades esportivas vinculadas às federações de voleibol, futebol de salão, fut-vôlei, natação e tênis de mesa. São essas as modalidades preferidas pela maioria dos associados da entidade.

SEDE CAMPESTRE

Em que pese a vontade dos associados pedirem filiações em algumas federações para disputarem os jogos, entretanto, o pensamento do presidente Aldo Oliveira é contrário com essa ideia de alguns associados, alegando simplesmente que o maior sonho da atual diretoria é comprar um terreno para construir a sede campestre da Assovepa e “depois vamos reaver esses pedidos solicitados em filiar a Assovepa nas federações vinculadas ao esporte amadorista. Vamos sim atender esses associados, porém, no momento, a diretoria está em busca de um terreno para darmos a largada a construção da nossa sede campestre”, disse Aldo Oliveira.

Por outro lado, na próxima quarta-feira, 17, Aldo Oliveira será alvo de inúmeros cumprimentos em razão de seu aniversário, cujos festejos serão puxados pela esposa, Rossana do Socorro Oliveira, com apoio dos filhos Diego e Raphaela Corrêa de Oliveira.

Imagem: Nonato Batista/Ronabar