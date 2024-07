Projeto de boxe ‘Nocaute na Violência’, e mais Clube do Remo e Paysandu em regata incrementam veraneio de Portel

Julho, mês de férias, de aventuras e desafios, tempo em que cidades interioranas recebem veranistas com suas atrações esportivas, sociais e culturais.

Portel, uma das cidades famosas do arquipélago marajoara, conhecida como ‘Paraíso das Ilhas’, dá largada da sua tradicional programação de verão, edição 2024, promovendo competições esportivas e culturais neste próximo final de semana. O slogan é: Se joga, vem para cá!

Neste ano a prefeitura portelense, por meio da Secelt, à frente Idinor Oliveira, inovou nas suas promoções, criando estratégia que permite maior interação do povo aos eventos coordenados pela Secretaria de Esportes e de Cultura.

“A nossa programação visa a presença mais intensa do nosso cidadão. É ele o nosso alvo direto dentro das ações sociais e esportivas da Prefeitura”, avalia o secretário.

A programação começa no dia 12 com Workshop Canoagem, no Centro de Convenções, 10h. Ainda no mesmo dia, acontece a expedição à Ilha Grande do Pacajai com atletas de vários estados.

No dia 13, a grande noite do projeto de boxe ‘Nocaute na Violência’, no Anfiteatro, com uma programação de 15 lutas amadoras e profissionais.

Dia 14 será vez do Open de Jiu-Jitsu no ginásio municipal, começando às 9h30. Ainda no domingo, 14, o grande desafio ‘RE-PP-A’ das Águas na praia do Tucano, a partir das 10h30.

De 16 a 21 serão disputados torneios de vôlei de areia feminino e masculino. Escolha do Rei e Rainha de Praia, jogos de dominó, damas, tênis de mesa.

No dia 21 concurso de pipas- maio, mas criativa e mais bonita. Dia 27 Triatlo na praia do Arucará e Corrida de Rua na Av. Augusto Montenegro.

O encerramento do veraneio portelense com a nona edição do Circuito Motocross, nos dias 27 e 28 na pista da rua da Vivência, com a presença do heptacampeão brasileiro Gilmar ‘Joaninha’ Flores. (Colaborou Braz Chucre/Ronabar)

Imagens: Divulgação