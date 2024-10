Atenção: usuários de cartão com pagamento por aproximação em risco; veja como se proteger

Com a crescente popularidade dos pagamentos por aproximação, também surge a preocupação com a segurança dessas transações. O avanço da tecnologia trouxe novas formas de pagamento, mas também novas ameaças de fraude. Este artigo explora as vulnerabilidades associadas aos cartões de aproximação e oferece dicas para se proteger contra possíveis golpes.

A fraude em pagamentos por aproximação geralmente aproveita falhas nos sistemas de segurança. Os golpistas costumam se disfarçar de representantes de empresas de tecnologia de pagamento para manipular lojistas, com o objetivo de instalar software malicioso nos terminais de pagamento. Assim, eles conseguem acessar informações confidenciais dos clientes, possibilitando o uso indevido dos dados.

Como Funcionam os Golpes com Cartões de Aproximação?

Os métodos fraudulentos geralmente envolvem a engenharia social, onde criminosos se passam por técnicos de empresas conhecidas, alegando a necessidade de atualizações urgentes nos sistemas de pagamento. Uma vez logrado sucesso em conquistar a confiança do lojista, eles introduzem programas prejudiciais que comprometem toda a segurança dos dados processados.

Adicionalmente, o uso de equipamentos de escaneamento próximo também é um risco. Estes dispositivos podem capturar informações dos cartões que estejam próximos, sem que a vítima perceba, facilitando transações não autorizadas.

Como os Consumidores Podem se Proteger de Fraudadores?

Para os consumidores, adotar precauções básicas pode reduzir significativamente o risco. O monitoramento regular dos extratos bancários é uma maneira eficaz de detectar rapidamente atividades fraudulentas. Em caso de qualquer transação suspeita, o contato imediato com o banco pode prevenir danos maiores.

Utilize formas de pagamento alternativas e seguras, como transferências bancárias diretas ou pagamento em dinheiro.

Mantenha o cartão guardado em locais com proteção RFID para impedir escaneamentos não autorizados.

Desative a funcionalidade de aproximação quando não estiver em uso permanente.

Quais Medidas Lojistas Devem Implementar para Prevenir Golpes?

Para os lojistas, fortalecer a segurança interna é crucial. Garantir que o software dos terminais de pagamento esteja constantemente atualizado e verificar diretamente com o fornecedor qualquer pedido de atualização são medidas importantes. Evitar confiar em solicitações de pessoas desconhecidas é essencial para manter a integridade do sistema.

Estabeleça protocolos claros para verificar a identidade de técnicos de manutenção. Mantenha comunicação direta e constante com o suporte técnico do fornecedor. Implemente treinamento regular para funcionários sobre práticas de segurança e como identificar possíveis fraudes.

Diante de um cenário em constante mutação, a educação contínua sobre novas ameaças de segurança é vital. Tanto consumidores quanto lojistas devem estar cientes das táticas utilizadas por criminosos e manter uma postura vigilante. Investir em treinamento e no uso de tecnologias avançadas de segurança pode oferecer uma camada extra de proteção.

Com a disseminação da consciência sobre os riscos e a prática de medidas preventivas, é possível reduzir significativamente a incidência de fraudes com cartões de aproximação, garantindo um ambiente mais seguro para todas as partes envolvidas nas transações econômicas digitais.

Fonte: Terra Brasil Notícias/Foto: depositphotos.com / HayDmitriy