Influenciadora contou que estimulava a coordenação motora da menina quando ela surpreendeu os pais ao andar sozinha de primeira.

A influenciadora e apresentadora Rafa Kalimann compartilhou com os seguidores, na última segunda-feira (23), um registro especial do crescimento da filha Zuza, de apenas dez meses. No vídeo publicado nas redes sociais, a menina aparece dando os primeiros passos de forma inesperada.

Segundo Rafa, a proposta inicial da brincadeira era apenas estimular a coordenação motora da pequena, incentivando-a a segurar e equilibrar objetos nas mãos. No entanto, Zuza surpreendeu os pais ao tomar iniciativa e sair andando sozinha logo na primeira tentativa.

Fruto do relacionamento da apresentadora com o cantor Nattan, a bebê foi acompanhada de perto pelo pai, que também presenciou a conquista e não escondeu a emoção e o orgulho diante do novo marco no desenvolvimento da filha.