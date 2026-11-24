A nova canção de Allex Ribeiro, “Peito de Aço”, recém-chegada às plataformas digitais, vai ganhar um show de lançamento na próxima sexta-feira, 04 de dezembro, no gastrobar Estação 56, em Capanema, Nordeste do Pará. O cantor e compositor radicado em Bragança, escolheu a cidade natal para receber o show, que vai contar também com vários sucessos do artista, como “Dançando sobre Telhas” e “Coração de Mosquito”.

Os ingressos para o show estão à venda com valor promocional de R$ 40,00 até o próximo dia 30 de novembro, com direito a um coquetel de frutas, uma cerveja long neck e um petisco.

Com 16 anos de trajetória musical e grandes parcerias no currículo – como Zeca Baleiro, Marcelo Jeneci e Nilson Chaves – Allex Ribeiro quebra o jejum de três anos sem novos lançamentos. “Peito de Aço” é uma balada leve e descontraída, inspirada em arranjos dos Beatles, que mergulha em mensagens de amor e resiliência.

“‘Peito de Aço’ fala sobre um momento de encerramento de ciclo e início de um novo ciclo, fala de redescoberta e de portas abertas para novas possibilidades. Acima de tudo, a canção traz uma mensagem de esperança, pois o amor sempre direciona para o caminho certo”, descreve Allex Ribeiro.

Ouça aqui.

“O mundo que nos cerca me deixa incapaz/ Mas apesar da escuridão/ Existe um fim, um coração/ E cada dor que pulsa só me faz cantar/ No fim é o amor que vem”, diz trecho da canção.

O single foi produzido pelos irmãos Jailson Siqueira e Jamilson Siqueira (da Banda Se Não Fosse Capitu), além de Jó Siqueira (Banda Redima). A gravação em estúdio contou com Allex nos vocais; Jailson na bateria; Jamilson na base; Jó na guitarra; e Alexandre Mendes (Se Não Fosse Capitu) no baixo.

A faixa foi disponibilizada nas plataformas de áudio neste mês de novembro. Em breve, será revelado o videoclipe da canção, com cenas gravadas em Bragança pela Sapucaia Filmes, com direção de San Marcelo.

Allex Ribeiro se prepara para voltar ao estúdio para gravar o novo álbum “Exército de Borboletas” com as participações especiais de Zeca Baleiro, Marcelo Jeneci e Otto (Nação Zumbi).

Serviço:

Show de lançamento do single “Peito de Aço”, de Allex Ribeiro

Dia: Sexta-feira, 04 de dezembro

Hora: 21h

Local: Gastrobar Estação 56 (Rua Holanda Rios, 566, bairro Oliveira Brito)

Ingressos antecipados a R$ 40,00 (até 30/11) à venda pelo Whatsapp (91)985651651