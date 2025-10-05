Atleta paraense é vice-campeã brasileira de judô e garante vaga para o Panamericano Sub-13, em Lima, no Peru

Com apoio do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), a jovem judoca paraense Laura de Oliveira, de 12 anos, faixa laranja, brilhou no tatame e conquistou o vice-campeonato no Campeonato Brasileiro de Judô Sub-13, garantindo sua classificação para o Campeonato Panamericano Juvenil Sub-13, que será realizado em Lima, no Peru, entre os dias 5 e 6 de dezembro.

O Brasileiro de Judô ocorreu em João Pessoa (PB), entre os dias 2 e 5 de outubro, reunindo mais de 1.200 atletas das categorias sub-13 e sub-15, representando os 26 estados brasileiros e o Distrito Federal. A competição foi realizada no Ginásio Ronaldão e organizada pela Confederação Brasileira de Judô (CBJ).

O Pará contou com uma delegação de 30 atletas, divididos entre as duas categorias.

O secretário de Estado de Esporte e Lazer, Cássio Andrade, destacou o desempenho dos paraenses e a importância da conquista de Laura.

“É uma grande alegria ver nossos atletas representando o Pará com tanta garra e talento em competições nacionais. A conquista da Laura e a classificação para o Panamericano mostram a força do esporte paraense e o resultado dos investimentos que o Governo do Estado vem realizando no incentivo aos jovens talentos. Através da Seel, seguimos firmes no compromisso de apoiar nossos atletas, fortalecer as modalidades e levar o nome do Pará cada vez mais longe”, disse o secretário.

Emocionada com o resultado, Laura de Oliveira, vice-campeã na categoria Sub-13 -60 kg feminino, falou sobre o sentimento de subir ao pódio.

“Estou muito feliz com essa conquista. Foi uma competição muito difícil, com adversárias fortes, mas consegui colocar em prática tudo o que venho treinando. Ser vice-campeã brasileira é um orgulho enorme pra mim, pra minha equipe e pro meu Estado. Agradeço ao Governo do Pará e à Seel por todo o apoio e incentivo. Essa medalha representa todo o esforço, dedicação e amor que tenho pelo judô”, destacou a atleta.

O pai da atleta, Josivaldo de Oliveira, também expressou sua emoção ao acompanhar a trajetória da filha.

“É uma emoção muito grande acompanhar a Laura em cada competição. Ver todo o esforço, a dedicação dela e agora mais uma conquista representando o nosso Estado é um orgulho imenso. A gente acompanha de perto o quanto ela se dedica aos treinos, abrindo mão de muita coisa para estar aqui. Cada vitória dela é uma alegria para toda a família e um motivo de orgulho para o Pará”, disse o pai da atleta.

Fonte: Agência Pará de Notícias/Imagens: Jessé Melo