Clube do Remo vence o Operário e está perto da zona de acesso à Elite do Futebol

O Clube do Remo fez bonito na tarde deste domingo, 05, no Estádio Germano Kruger, em Ponta Gossa, Mato Grosso, mesmo sem seu artilheiro Pedro Rocha e o capitão Reynaldo, que estão lesionados. A estrela da tarde foi o Jaderson, que saiu do banco para abrir o marcador do Jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ aos 45 minutos do segundo tempo: Remo 1 X Operário 0, em partida emocionante válida pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol Profissional.

Com o resultado, o Remo vai a 45 pontos e está bem perto do G4 de acesso à Série A do Brasileirão.

Na próxima quinta-feira, 09, o Leão encara o Furacão em Belém, em jogo válido pelo acesso e que terá a presença maciça da torcida Fenômeno Azul, o 12º jogador em campo para embalar o mais querido, fruto da Glória e do Triunfo.

O JOGO

Ao entrar no gramado, a equipe azulina não se sentiu pressionada. Pelo contrário, estava à vontade sob a batuta do técnico Guto Ferreira que experimentou Kayky Almeida e Klaus na zaga e deu as primeiras chances a Panagiots e Nathan Camargo no meio campo. E, assim, o Remo chegou mostrando para o que estava, atacando, levando perigo à área dos donos da casa.

Logo aos 7 minutos, Nico Ferreira foi pra cima e por pouco não fazia o primeiro gol da partida. Apesar do desembaraço, as duas equipes se seguraram no zero a zero por quase a totalidade do jogo. Porém, Guto Ferreira, que está acostumado a gritar e fazer mudanças em seus esquemas, fez uma alteração e colocou em campo o meia Jaderson. Pronto! O homem desencantou e veio o golaço do Clube do Remo que volta para casa vitorioso, o segundo triunfo do novo técnico azulino.

Texto e edição: Roberto Barbosa/Imagens: Samara Miranda/Agência Remo