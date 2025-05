Atletas paraenses brilham no Brasileiro de Karatê e garantem vaga no Pan-Americano

Belém, 12 de maio de 2025 O talento e a força dos atletas paraenses se destacaram no XXV Campeonato Brasileiro de Karate-Do Shotokan JKA 2025, realizado em Goiânia (GO), no ginásio Rio Vermelho, durante o último final de semana. A delegação do Pará, formada por 35 atletas de 8 a 49 anos da academia Machida, de Belém, conquistou um impressionante total de 30 medalhas, sendo 12 de ouro, 5 de prata e 13 de bronze.

Entre os grandes nomes da competição está Nicolas Magalhães, de 18 anos, que levou ouro nas modalidades Kata (demonstração técnica) e Kumite (combate), enfrentando o atleta Luiz Vilela, de Goiás. “Esse ano o campeonato foi extremamente importante para mim, porque o objetivo era continuar defendendo o meu título do ano passado, onde fui campeão de Kumite também”, contou Nicolas, que integra a seleção brasileira desde 2018.

Outro destaque foi João Lima, de 27 anos, campeão nacional na modalidade Kumite individual adulto. “Esse é meu segundo título nacional adulto e ele só pontua uma preparação perfeita, de muito treino, de dedicação e abdicação”, declarou o atleta. Para ele, o mais importante não é apenas o resultado, mas sim toda a jornada até chegar ao pódio.

O treinador da equipe, sensei André Sampaio, celebrou o desempenho da delegação paraense: “Continuamos mantendo nosso balanço positivo, em termos de competição, e formando grandes campeões. Foi um saldo bem positivo”, avaliou. A equipe da academia Machida também conquistou o terceiro lugar geral na categoria kumite adulto por equipes.

Além das medalhas, os atletas que subiram ao pódio nas primeiras colocações garantiram vaga no Pan-Americano de Karatê, que será realizado em Bogotá, na Colômbia, em setembro deste ano. Agora, os paraenses seguem focados nos treinos, com o objetivo de representar o Brasil e buscar ainda mais conquistas no cenário internacional.

Imagem: Divulgação