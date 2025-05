Belém, Ananindeua, Benevides e Santa Izabel do Pará recebem melhorias na rede elétrica. Veja datas, locais e horários:

A Equatorial Pará realiza o serviço preventivo de desligamento programado que tem o objetivo de aumentar ainda mais a qualidade e estabilidade do fornecimento de energia.

Nos dias13 e 14 de maio, a Equatorial Pará realizará ações de manutenção preventiva, por meio de desligamentos programados, em trechos de alguns municípios do estado, como as cidades de Belém, Ananindeua, Benevides e Santa Izabel do Pará. O serviço busca manter o bom desempenho do sistema e reduzir as ocorrências de falta de energia, além de possíveis acidentes. A iniciativa é comum e segue um cronograma pré-definido.

Os principais serviços prestados durante esse período envolvem substituições de postes e de componentes da rede; obras de expansão e melhorias; implementação de novas tecnologias; inspeções técnicas; entre outros. É importante lembrar que, nas áreas onde a manutenção será necessária, os clientes são avisados com antecedência para que possam se organizar.

Vale ressaltar que, para a segurança de todos, a orientação é de que ninguém deve mexer na rede elétrica durante o serviço, pois a energia poderá voltar antes do horário previsto. Em caso de atendimento de uma demanda emergencial, a manutenção programada poderá ser adiada temporariamente.

Confira as manutenções agendadas:

Belém

Bairro: Coqueiro

Data: quarta-feira, 14

Horário: 8h55 às 14h55

Travessas: We 09, We 10, We 11, We 12, todas entre as ruas: Sn 03 e Sn 04. Rua: Sn 03, entre as travessas We 09 e We 12.

Belém

Bairro: Sacramenta

Data: quarta-Feira, 14

Horário: 8h30 às 14h30

Avenida Júlio Cesar, entre rua Teodoro Palmeira e avenida Pedro Alvares Cabral. Ruas: Albertina Gaia, Cacique, Julia Ramos, Luis Fernando, São Marcos, Osvaldo Chaves, Tiradentes, Primeiro de Maio e São Marcos.

Ananindeua

Bairro: Levilândia (Residencial Lago Azul)

Data: terça-feira, 13

Horário: 9h30 às 15h30

Avenida Principal, entre avenida Brasil e alameda Wady Chamie. Avenidas: Edgar Proença e Brasil. Alamedas: Judah Levy, Raul Coimbra, Wady Chamie e Marcos Athias.

Santa Izabel do Pará

Bairro: Jardim Florestal

Data: terça-feira, 13

Horário: 9h35 às 15h35

Ruas: José Pinto da Costa, Eugênia Abreu, Denise Simão e Castelo Branco. Alamedas: Tem Tem, dos Sabiá e Beija Flor.

3.Vila Esperança.

Benevides

Bairro: Murinin

Data: quarta-feira, 14

Horário: 9h às 15h

1.Ruas: Santa Catarina, Uirapuru, Patrimônio, Nova União, Manoel Monteiro, Francisco Monteiro, Canaã, da Assembleia.