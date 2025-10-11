sábado, outubro 11, 2025
CÍRIO 2025

Auto do Círio celebra 32 anos com o Circo da Lona Preta e mensagem de inclusão

O tradicional Auto do Círio completou 32 anos nesta sexta-feira (10), levando às ruas do centro histórico de Belém uma combinação de fé, arte e reflexão sobre a vida e os desafios da Amazônia.

O tema deste ano, “Nossa Senhora de Nazaré, iluminai as lutas dos Povos da Amazônia”, trouxe à cena performances que uniram espiritualidade e mensagens de conscientização ambiental.

Uma das grandes novidades foi a participação do Circo da Lona Preta, composto por artistas em situação de rua. A iniciativa, parte do projeto Rua na Arte, proporcionou inclusão social e visibilidade para esses artistas, mostrando como a arte pode ser instrumento de transformação e pertencimento.

A apresentação emocionou o público presente, reforçando o caráter cultural e comunitário do Auto do Círio, que segue como uma das celebrações mais importantes da cidade, unindo devoção, criatividade e reflexão social.

Imagem: Agência Pará

